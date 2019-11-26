Заветный центр коррекции и релаксации появился у воспитанников Лухтоновской школы-интерната

Лухтоновская школа-интернат — особое место. Здесь воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в стенах школы сейчас обучается 49 ребят от семи до семнадцати лет. И для всех них Судогодский район стал настоящим домом, где их любят, понимают и ценят такими, какие они есть. Дау Изолан в школе называют не иначе как друзьями. Поэтому не приехать в день рождения интерната, который отмечался 20 ноября, сотрудники предприятия просто не могли.

Генеральный директор «Дау Изолан» Сергей Аникин (справа) вручил мобильную аптечку учителю физкультуры Олегу Крылову.

Вместе в каждом начинании

Компания уже много лет помогает детям и педагогам в самых разных направлениях: от спортивного образования до социализации воспитанников. За несколько лет помощи в Лухтоново появились: класс для обучения детей с ограниченными возможностями, спортивная площадка для мини-футбола, новая мебель и бытовая техника. А в 2018 году компания «Дау Изолан» построила на территории школы-интерната социальную гостиницу, которая позволяет выпускникам в случае трудностей вернуться домой и временно жить рядом с педагогами, пока не удастся окончательно влиться в общество.

Кроме того, компания постоянно вывозит воспитанников школы с экскурсиями как к себе на завод, так и в различные культурные учреждения — театры, кинотеатры, музеи. Вместе с ребятами сотрудники Дау Изолан тренируются, ходят в туристические походы, ездят на соревнования. Для обделенных родительской лаской детей эти события приносят самую настоящую радость.

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Руководство компании «Дау Изолан», существующей на рынке полиуретановых систем более десяти лет, давно пришло к выводу, что бизнес и социальная ответственность не разделимы. С первых же этапов своего развития предприятие шло по пути благотворительности. Изначально компания помогала незащищенным слоям населения, а в последние пять лет стали уделять наибольшее внимание именно Лухтоновской школе-интернату. В прошлом году руководство предприятия — президент Михаил Царфин и генеральный директор Сергей Аникин — вошло в попечительский совет школы-интерната.

- Все началось со своеобразного крика о помощи, - сказал Сергей Аникин. - И в данном случае, мы не могли не откликнуться. А оказав помощь один раз, остановиться уже было невозможно. Познакомившись с педагогами и детьми, мы привязались к ним сердцем и душой. Так и началась наша дружба. Для нас это миссия, это то, во что мы верим. Это такой здоровый эгоизм, когда ты делаешь что-то хорошее, и это заставляет чувствовать себя лучше!

В честь дня рождения в школе-интернате устроили чаепитие с вкусными тортами

Решаем сложности сообща

В 2019 году между Лухтоновской школой-интернатом и компанией «Дау Изолан» произошел новый виток взаимоотношений. На период 2019-2024 годов школа стала участником федерального проекта «Современная школа», являющегося частью национального проекта «Образование».

Этот проект позволяет обновить инфраструктуру и материальную базу в коррекционных школах. И без компании «Дау Изолан» попасть туда лухтоновцам было бы не просто. Дело в том, что предварительно нужно было соответствовать нормам и стандартам по определенным показателям. Компания помогла достичь этого, сделав ремонт и реконструкцию в помещениях интерната.

В частности, отремонтировали три помещения для центра коррекции и релаксации. Основная задача данного центра - оказание своевременной квалифицированной психологической помощи для детей с нарушениями развития и адаптация их в общество. После ремонта по проекту «Современная школа» для центра выделили новое оборудование.

Комната релаксации для особенных детей крайне необходима

- Благодаря Дау Изолан центр стал настоящей сказкой, - рассказали педагоги школы-интерната. - Современное оборудование позволяет обучать детей самыми современными способами.

Центр имеет максимальную звуковую изоляцию. Помещение разделено на три сферы деятельности. Одна комната посвящена методическим занятиям. Здесь дети могут заниматься через игровые формы деятельности. Для этого в комнате установлен специальный тренажер. Во второй комнате, направленной на коррекционные занятия, дети уже облюбовали специальную песочницу. С помощью проекторов она превращает занятия с песком (для детей с отклонениями в развитии они необходимы) в набор игр. Наконец, третья комната — это комната релаксации. Здесь есть и бассейн с шариками, и кресло-качалка, и специальный расслабляющий диван.

- Некоторые дети с проблемами сна здесь засыпают за секунды, - рассказала психолог Инна Павлухина.

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Время игр и подарков

Кроме того, предприятие «Дау Изолан» провело ремонт медицинских кабинетов. И незадолго до дня рождения в школу-интернат поступило новое медицинское оборудование.

- Из 49 воспитанников 19 имеют проблемы со здоровьем, - объяснили в школе. - Для них необходимо постоянное медицинское наблюдение, которое осуществляют пять медработников. И для нас огромная радость, что теперь мы имеем современные кабинет первичного приема и осмотра, кабинет диетсестры и процедурный кабинет.

И даже после этого в Дау Изолан не смогли приехать на день рождения без подарков. Их вручил во время приветственного слова генеральный директор компании Сергей Аникин.

- Мы привыкли встречаться по более неформальным поводам, - сказал он. - То в футбол играем, то ездим куда-нибудь. Тем не менее мы не могли приехать в ваш день рождения без подарков.

После этого Сергей Аникин вручил мобильную аптечку, столь необходимую на спортивных соревнованиях. Дети из Лухтоновской школы-интерната регулярно участвуют в них и даже побеждают. За последние несколько лет они завоевали более десятка медалей самого разного достоинства на чемпионатах и первенствах России по дзюдо. Ребята входят в состав сборных России по дзюдо и футболу (спорт ЛИН).

Что касается медиков, то им Сергей Аникин подарил новые халаты, после чего пообещал, что со временем общими усилиями в Лухтоновской школе-интернате будет создано условия, которые позволят сделать процедуру адаптации воспитанников наименее безболезненной.

Со своей стороны воспитанники Лухтоновской школы-интерната подготовили большую программу для гостей. На территории своего дома они создали несколько площадок-городков: спорта, поварят, швей, музыкантов и художников. Гости из Дау Изолан смогли поиграть с ребятами в спортивные игры, приготовить с ними вместе кекс, сшить мягкую игрушку, нарисовать картину и спеть песни.

А закончилось все «Веселыми стартами», когда воспитанники школы-интерната вместе с сотрудниками «Дау Изолан» разделились на две команды — красных и синих — и после этого приняли участие в череде эстафет и конкурсов. Конечно же, победила дружба!

СКАЗАНО

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов:

Очень здорово, что во Владимирской области есть такие предприятия, как «Дау Изолан», которые являются инновационными не только по производству и менеджменту, но и по своему отношению к социальному партнерству. Они подают пример шефства и духовности другим нашим компаниям.