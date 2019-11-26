Лихачу, которого под Владимиром ловили «живым щитом», вынесли приговор

Скандальная история в феврале прогремела на всю страну. 29-летний водитель из Волгограда Михаил Щербаков проезжал через Владимирскую область на «Шкода Рапид» с московскими номерами. Около половины пятого вечера 9 февраля лихача заметили в Коврове, где он привлек внимание полиции, выехав на встречную полосу и промчавшись на красный свет. Останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД он не стал. Полицейские преследовали автомобиль по Пекинке до самого Владимира, но водитель иномарки, гнавший с большой скоростью, без проблем проскочил трассу, на которой идет ремонт. Бетонные блоки и пластиковые барьеры его не остановили.

Молодой человек не только гнал с превышением скорости, но и, игнорируя запреты, обгонял автомобили через сплошную линию, проезжал на красный свет и мешал другим водителям. Остановить нарушителя полицейские так и не смогли. Поэтому около половины шестого возле стационарного поста ДПС на Московском шоссе под Юрьевцем решили преградить дорогу «живым щитом» - легковыми машинами, в которых находились люди. В 17:25 волгоградец-экстремал врезался в преградившие дорогу «Лада Приора» и «Лада Ларгус» и остановился. Правда, выходить из машины не стал. Пока полицейские пытались открыть дверцу машины, один из инспекторов ГИБДД встал перед иномаркой, пытаясь помешать водителю уехать. Но удержать волгоградца не получилось: он просто рванул с места, ударил гаишника бампером и продолжил гнать в сторону Москвы.

Опрос задержанного гонщика во Владимире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/690987" frameborder="0"></iframe> Живой щит из машин во Владимире.

Остановить иномарку с водителем-экстремалом смогли только в Лакинске. Кстати, молодой человек, как потом выяснилось, работал таксистом. В общей сложности полицейские гнались за ним около ста километров, потратив на это сорок минут. Водители, бывшие на трассе во время погони, предполагали, что гонщик находился под воздействием наркотиков, но это информация не подтвердилась.

Через два дня после задержания Ленинский районный суд Владимира вынес решение о его наказании по «административке» - «оставление водителем места ДТП, участником которого он является». Речь о том, что парень уехал, протаранив «живой щит». Приговор не суровый – Михаил Щербаков получил семь суток административного ареста.

Машина после задержания водителя выглядела так

Но затем водителя ждал еще один суд: его обвинили в применение насилия в отношении представителя власти. Это про то, что он ударил инспектора ГИБДД бампером автомобиля, когда удирал от «живого щита». Пока шло следствие и суд, Михаил Щербаков, проведший 2 месяца в СИЗО, раскаялся и признал вину. Ленинский районный суд все это учел, поэтому реального срока гонщик не получил – Михаил Щербаков отделался крупным штрафом. Ему предстоит заплатить 70 тысяч рублей.

Кстати, в такси он больше не работает – еще во время следствия сменил работу на другую, не связанную с управлением транспортом.