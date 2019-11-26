В Суздале обсудили "Красный маршрут"

22-го ноября в суздальском гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» в зале «Романовский» Федеральное агентство по туризму Российской Федерации провело конференция по укреплению российско-китайского сотрудничества и расширению географии Межрегионального туристского проекта «Красный маршрут».

Но «Красный маршрут» в России начался не в минувшую пятницу, а с поручения вице-премьера РФ Ольги Голодец в 2013 году. Еще 6 лет назад были организованы туристские маршруты, ориентированные на туристов из КНР. Тогда маршрут был кумачовым и условно назывался «По ленинским местам» (Мавзолей, Государственный музей-заповедник «Горки Ленинские», музей в Ульяновске и т. д.). Поручение вице-премьера начали воплощать в 2015 году. Сегодня же приоритетом является расширение Красного маршрута и включение в него новых направлений и маршрутов с мощной инфраструктурой.

Добавим, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун сказал: «Проект «Красный маршрут» будет ключевой составляющей дальнейшего российско-китайского взаимодействия».

Заместитель начальника Государственного управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжун был более конкретен, он сказал: «В Китае десятки миллионов людей среднего и пожилого возраста выросли на советской литературе, кинофильмах. Каждый из них мечтает побывать в России и увидеть наследие СССР своими глазами».

Не секрет, что самый любимый в Китае советский фильм – «А зори здесь тихие». Знаменитый фильм 1972 года снимали в Карелии и теперь этот субъект РФ – одна из любимых локаций китайских туристов.

Но вернемся в Суздаль. В конференции приняли участие представители туристских властей и туроператоры России и Китайской Народной Республики. На мероприятии состоялась совместная разработка дальнейших мер государственной поддержки укрепления российско-китайского сотрудничества по реализации Межрегионального туристского проекта «Красный маршрут.

Сделаны доклады по множеству вопросов, среди которых: «Красный» туризм в Китае и России: особенности и перспективы; создание и реализация новой концепции двустороннего сотрудничества; роль федеральных и региональных органов государственной власти в создании условий для обеспечения формирования и обслуживания туристического потока из Китая; регуляторная функция законодательства; инструменты объединения участников рынка туризма с целью формирования единых стандартов и ценовой политики обслуживания туристического потока из Китая; актуальные проблемы в реализации проекта «Красный Маршрут»;

Расширение географии проекта «Красный маршрут».

Обсудили и формирование новых ассоциаций о России у молодого поколения Китая, и готовность индустрии гостеприимства к встрече китайского туриста в России.

Докладчикам, экспертам и слушателям в помощь были и большой центральный экран, и вспомогательные периферийные мониторы. Каждый из выступающих сопровождал свои слова выводимыми на экраны слайдами с графиками и другой вспомогательной визуализацией, что, бесспорно, было очень удобно для всех, собравшихся в зале «Романовский».

Советник по культуре посольства КНР в РФ госпожа Гун Цзяцзя в своем вступительном слове сказала, что еще недавно в Китае культурой и туризмом занимались разные ведомства. Еще госпожа Цзяцзя говорила о важности ознакомления жителей с историей и культурой другой страны.

Гун ЦзяцзяФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Так чем же Россия так привлекает китайцев? Кто и что является «объектом вожделения» туристов из Поднебесной? Тут цифры красноречивее любых слов, что и подтвердил модератор конференции Владимир Шаров, озвучив ассоциативный ряд китайских туристов:

- Наш президент Владимир Путин – первая ассоциация с Россией у 32% жителей КНР.

- Москва – ассоциация у 19% китайских граждан.

- Санкт-Петербург (крейсер «Аврора в особенности) – 15%.

- Природа вообще и озеро Байкал в частности – 12%.

- КПСС, В. И. Ленин – 9%.

- Октябрьская революция – 7%.

- Водка – всего 5%.

- Прочее – 4%.

Для суздальцев это «прочее» не является чем-то абстрактным. Многие туристы из Китая прибывают в город-музей, чтобы поставить мольберт напротив комплекса храмов и написать пейзаж, а так же, чтобы насадить на крючок червячка и половить рыбку в реке Каменке. Это – тоже «Красный маршрут»!

Комфортно ли китайским туристам в Суздале? Безусловно, чему свидетели – их неиссякаемые улыбки. Тем более в этом году Главный туристический комплекс «Суздаль» (самый крупный комплекс во Владимирской области) был адаптирован для приема китайских туристов. Пройдена добровольная сертификация и теперь суздальский ГТК официально соответствует стандарту China Friendly.

А каков он, турист, приехавший в Россию из КНР? Возрастная градация пока далеко не идеальна. Львиную долю (72%) составляют граждане Китая в возрасте от 50-ти до 75-ти лет. 18% приходится на долю 26-49-летних, и всего лишь 10% составляет юношество в возрасте от 18-ти до 25-ти лет.

В пятницу на конференции среди выступающих был Аркадий Амелин – сопредседатель Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии и руководитель комитета Инвестиции Государственного частного партнерства. У него тоже был 8-минутный регламент и за это время он успел сказать о многом. Но присутствующим особенно запомнился один момент, касающийся инфраструктуры. Прекрасных мест, достойных быть включенными в «Красный маршрут», в России бесконечно много. Порой хочется доехать, но… А где дорога?! Нет дороги. ПОКА нет. Нет, так будут. Проект федеральный, его «локомотивы» – Минэкономразвития РФ и Федеральное Агентство по туризму (Ростуризм).

Аркадий АмелинФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В рамках Конференции ратифицированы и заключены партнёрские соглашения между разработчиком и координатором Межрегионального туристского проекта «Красный маршрут» - Ассоциацией внутреннего и въездного туризма России с Ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», Государственным туроператором «CCT Group Co.,Ltd.»/КНР, Государственным туроператором «Kanglv Holding Group»/КНР, АО «Агентство Прямых Инвестиций», Ассоциацией «Российский дом международного научно-технического сотрудничества», Инвестиционной группой «CP GROUP Ltd.»/КНР, Маркетинговым агентством RMАA Travel, Автобусным заводом «XIAMEN GOLDEN DRAGON Bus Co., LTD»/КНР.

В течение 10 календарных дней членами экспертной группы Конференции будет разработана резолюция по выработке дальнейших мер государственной поддержки укрепления российско-китайского сотрудничества по реализации Межрегионального туристского проекта «Красный маршрут».