В Загородном на озерах уже можно кататься на коньках

В Загородном парке в выходные наблюдалась прямо пасторальная картина - на замерзших озерах Мелкое и Глубокое дети и взрослые резали коньками лед, рассекая, кто уж как умеет, по идеально гладкой поверхности. Прямо как на картинах 19 века.

Замерзший пруд - это красиво и романтичноФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На Руси замерзшие реки и озера всегда работали «природными катками». Даже у Пушкина есть: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед». Но во Владимире такая красота бывает исключительно редко. Чтобы лед на прудах замерз до зеркальной гладкости, должно совпасть сразу несколько природных факторов. Нужно резкое похолодание - чтобы поверхность воды сразу «схватилась» ровной пленкой, отсутствие ветра, который разбивает тонкую ледяную корочку, и ясная погода без осадков, чтобы снег не падал и не вмерзал в ледовую поверхность.

На озере Глубокое можно разогнаться до хорошей скоростиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Все эти факторы совпали в нынешнем ноябре. Поэтому озера и пруды вокруг Владимира замерзли именно так, как надо, образовав самые «правильные» природные катки.

- Тут лед гораздо лучше, чем в прошлом году был на «Лыбеди» и в парке Липки на главном городском катке, - поделился владимирец Виктор, который с дочкой и сыном катался в воскресенье на замерзшем озере Глубокое в Загородном парке. - Никакая машина так не отшлифует, как ветер вылизал. Смотрите, прямо зеркало!

Лед такой прозрачный, что можно оценить его толщину на глазФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Плюс к тому - на сегодняшний день это единственная возможность покататься бесплатно. Катки на «Лыбеди», на «Торпедо» и в парке Липки еще не залили, работают только платные ледовые дворцы. Да и размеры площадок для катания такие, какие на городских катках просто невозможны. Причем озера в Загородном разные и удобны будут разным категориям катающихся. Мелкое озеро - круглое, оно хорошо для семей с детьми, можно кататься вместе, большими компаниями, и не мешать друг другу. Озеро Глубокое - вытянутое, подходит для опытных и умелых, там можно разогнаться до хорошей скорости, и ни в кого не врезаться. Правда, на Глубоком сидят рыбаки, которые без всякого восторга относятся к конькобежцам.

- Клюет? - спрашиваю у рыбака, грустно глядящего на лунку.

- Вот всякие на коньках уйдут отсюда - будет клевать, - отвечает он.

Немногочисленные рыбаки не очень довольны соседством конькобежцевФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Лед на обоих озерах не только гладкий, но и очень прозрачный: видны замерзшие в воде водоросли и, к сожалению, мусор, накиданный отдыхающими летом. Заодно видно, что лед очень толстый - не меньше 10 сантиметров, так что должен быть безопасен. Тем не менее, спускаться на него надо осторожно: около берега лед всегда самый тонкий. Прежде, чем ступить на самую кромку, надо убедиться, что там нет трещин.

Единственный недостаток природных катков - там нет освещения. А темнеет сейчас около 4 часов вечера, так что для катания не так много времени. И будьте осторожны - сейчас лед толстый, но к выходным обещают потепление, он может подтаять.

На озере Мелкое удобно кататься с детьмиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Семязино лед получился качеством похуже, но кататься тоже можно. Правда, туда сложнее добираться с коньками, и пейзажи вокруг не такие эффектные. А вот на Содышке кататься не стоит - это водохранилище, там есть ключи, водосбросы и подводные течения, которые могут промыть лед в самых неожиданных местах. Есть риск провалиться.