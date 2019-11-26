2019-11-25T23:20:42+03:00
Общество

Во Владимире появится первая площадка для дрессировки собак

Екатерина Мочалова выиграла грант, в рамках которого планируется огородить территорию и поставить оборудование
Валерия ПРОНИНА
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Собакодром - новое явление в жизни ВладимираСобакодром - новое явление в жизни ВладимираФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первая площадка для профессиональной дрессировки собак должна появиться на территории парка «Добросельский» к весне 2020 года. Индивидуальные и групповые дрессировки будут проводить два кинолога по предварительной записи. Занятия планируют вести следующим образом: хозяин собаки не отдает ее на несколько часов, а находится рядом, кинологи ему показывают, как воспитать своего питомца, чтобы он слушался не только во время тренировок.

Площадку примерно в 10 соток огородят забором и установят специальное оборудование для дрессировок. Отвести туда свою собаку может любой, но за определенную плату. Пока автор проекта Екатерина Мочалова и ее муж не назвали конкретную цифру.

- У нас есть собака — овчарка Спарта, которой 7 лет. Муж - кинолог - занимается с ней за городом. Поэтому появилась идея открыть официальное место, а главное — доступное для каждого, у кого есть собака. Но для такого масштабного проекта требуются приличные вложения, - рассказывает Екатерина. - И тут, листая ленту в Инстаграме, я наткнулась на проект «Мама- предприниматель» на странице департамента предпринимательства области. Решила подать заявку, ведь я подходила по всем критериям: воспитываю полуторагодовалую дочку, идея моя реальна, и воплотить ее можно уже в скором времени. Далее меня пригласили на обучение, вместе со мной в проекте участвовало еще 29 человек. После обучения мы защищали свои проекты, мой признали лучшим, и в награду дали грант в размере 100 тысяч рублей. Это хороший стартовый капитал. Пока мы делаем акцент на профессиональные занятия, простой выгул не планируем.

Автор проекта Екатерина Мочалова Фото: Из личного архива героя публикации

Автор проекта Екатерина МочаловаФото: Из личного архива героя публикации

Скорее всего, площадка откроется весной, так как администрация города еще не согласовала аренду земли, хотя поддержала идею молодой мамы.

- Сейчас с администрацией запланирована поездка в парк — будем определять размещение. Дополнительное выделение средств не обсуждали. Но ясно, что они потребуются, ведь одним грантом целую площадку не возведешь.

Автор проекта уверена, что собак нужно учить и развивать. И воспитанием лучше заняться с момента появления ее в доме.

- Глобальная суть проекта - приучить людей, что собаки - не игрушки, им также необходимо время, воспитание, - считает Екатерина. - Не нужно ждать момента, пока животное кого-нибудь укусит: на улице прохожего или в доме ребенка.

Муж у Екатерины - кинолог Фото: Из личного архива героя публикации

Муж у Екатерины - кинологФото: Из личного архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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