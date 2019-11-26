2019-11-25T17:22:48+03:00
Общество

Шуга на Нерли оставила жителей Доброго без воды

Так будет и дальше, смиритесь!
Елена Масленникова
Поделиться:
Шуга - это ледяная крошкаШуга - это ледяная крошкаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

23 ноября в восточном районе Владимира у горожан возникли перебои с подачей горячей и холодной воды. В паблике «Подслушано Владимир» жители Доброго с улиц Комиссарова, Суворова, Растопчина, Суздальского проспекта, Безыменского - список длинный - яростно выражали свое недовольство прямо с утра: на первых этажах в многоквартирных домах - водичка текла маленькой струйкой, а у тех, кто повыше - только гул в кране. Ничего себе выходной. Не задался с утра. Проснулся, а воды и нет…

- Думали, что авария на сетях, но оказалось, что у кого-то вода есть, а у кого-то нет. И это не связано с географией, - рассказали жители дома №16-в по улице Безыменского.

Проблема с водой возникла во всем микрорайоне, потому что эта часть города снабжается из нерлинского водозабора, сообщили в пресс-службе МУП «Горводоканала». Вода в квартирах жителей Доброго пропала из-за шуги на Нерли. Шуга - природное явление, возникающее перед ледоставом, когда из-за резкого похолодания на реке образуется ледяная крошка. Она плывет вниз по течению, и мелкие кусочки льда засоряют решетку водозабора.

- Мы в таких случаях снижаем давление в городском водопроводе. Поэтому некоторые жители почувствовали неудобства. Действительно, у некоторых горожан был слабый напор, но мы до 14.00 часов решили проблему, - сообщил официальный представитель пресс-службы МУП «Горводоканала» Иван Лютков.

Но жители улицы Безыменского писали в соцсетях, что у них в доме не было никакой воды до самого вечера.

Потоп на Безыменского Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Потоп на БезыменскогоФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

-Так на Безыменского где-то около 11 утра в субботу еще и авария случилась. Между домами 13,15 17 из-за перепада температуры прорвало трубу, поэтому на Безыменского в некоторых домах вообще не было воды, - заявил Иван Лютков. - Но мы до 16.00 аварию ликвидировали.

«Горводоканал» просит извинений у жителей восточного района Владимира за причиненные неудобства. В течение трех дней на Нерли установится лед, и можно будет вздохнуть спокойно.

Но вот ведь незадача, уже к четвергу по прогнозам синоптиков снова резко потеплеет. В субботу обещают дожди и до 3 градусов тепла. А потом снова резкое похолодание. Это значит, что лед встанет, а потом опять подтает. И шуга пойдет заново. И, возможно, не один раз. И тут возникает вопрос: неужели нет способов предотвратить проблемы с подачей воды из-за шуги? Она предсказуема, как наступление зимы.

- Нет, никак. Шуга - это же природное явление. Если только сачком мелкий лед вылавливать, - пошутил Иван Лютков.

Как же так. С гололедицей на дорогах нашли же способы бороться, а она тоже природное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Татарстане учительница на уроке возмутилась прической мальчика и сделала из него "девочку"
Когда его родители попытались получить от руководства школы объяснения, то их вызвали на заседание комитета по профилактике правонарушений несовершеннолетних [фото]
Новости 24
Уголовное дело в отношении экс-генерального директора «Автоприбора» начнут рассматривать заново
Жительница Владимира попала в реанимацию после встречи с бродячими собаками
Владимирский контрактник признан виновным в ДТП со смертельным исходом
У владимирского прапорщика нашли крупную партию наркотиков
В Меленковском районе в селе Ляхи открылся новый аптечный пункт
В Юрьев-Польском в бывшем детсаду работал нелегальный завод по производству молока и кефира
«Ростелеком» показал владимирцам возможности сервиса Wink
В Александрове на пожаре спасли женщину и 9-летнего ребенка
Владимирская область закупит антидепрессантов на 300 тысяч рублей
В Коврове консультант банка воровала деньги пенсионеров через терминалы
Во Владимире на пешеходном переходе сбили подростка
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершил свою работу
За год во Владимирской области вдвое выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных видеокамерами
Владимирские полицейские поймали в лесу парня с наркотиками
Владимирская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение аварийных домов
Во Владимире неизвестный с оружием ворвался в банк
В Кольчугинском районе из-за лобового столкновения с кроссовером загорелась фура
Жительница Петушков вернет страховщикам полученную выплату
Ковровчанина будут судить за избиение знакомой в местной общаге
Экс-глава Карабаново за служебный подлог и присвоение чужой зарплаты отделалась штрафом
Владимирская многодетная семья взыскала с застройщика 85 тысяч рублей
ДТП в Коврове: водитель иномарки оказался зажат в своём автомобиле
Суздальская ЦРБ не обеспечивала диабетика бесплатными тест-полосками
В Коврове водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор
Владимирские мамочки вместе с детьми сегодня смогут бесплатно сходить в музеи
В Суздальском районе погиб рыбак, провалившийся под лёд