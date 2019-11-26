Шуга на Нерли оставила жителей Доброго без воды

23 ноября в восточном районе Владимира у горожан возникли перебои с подачей горячей и холодной воды. В паблике «Подслушано Владимир» жители Доброго с улиц Комиссарова, Суворова, Растопчина, Суздальского проспекта, Безыменского - список длинный - яростно выражали свое недовольство прямо с утра: на первых этажах в многоквартирных домах - водичка текла маленькой струйкой, а у тех, кто повыше - только гул в кране. Ничего себе выходной. Не задался с утра. Проснулся, а воды и нет…

- Думали, что авария на сетях, но оказалось, что у кого-то вода есть, а у кого-то нет. И это не связано с географией, - рассказали жители дома №16-в по улице Безыменского.

Проблема с водой возникла во всем микрорайоне, потому что эта часть города снабжается из нерлинского водозабора, сообщили в пресс-службе МУП «Горводоканала». Вода в квартирах жителей Доброго пропала из-за шуги на Нерли. Шуга - природное явление, возникающее перед ледоставом, когда из-за резкого похолодания на реке образуется ледяная крошка. Она плывет вниз по течению, и мелкие кусочки льда засоряют решетку водозабора.

- Мы в таких случаях снижаем давление в городском водопроводе. Поэтому некоторые жители почувствовали неудобства. Действительно, у некоторых горожан был слабый напор, но мы до 14.00 часов решили проблему, - сообщил официальный представитель пресс-службы МУП «Горводоканала» Иван Лютков.

Но жители улицы Безыменского писали в соцсетях, что у них в доме не было никакой воды до самого вечера.

-Так на Безыменского где-то около 11 утра в субботу еще и авария случилась. Между домами 13,15 17 из-за перепада температуры прорвало трубу, поэтому на Безыменского в некоторых домах вообще не было воды, - заявил Иван Лютков. - Но мы до 16.00 аварию ликвидировали.

«Горводоканал» просит извинений у жителей восточного района Владимира за причиненные неудобства. В течение трех дней на Нерли установится лед, и можно будет вздохнуть спокойно.

Но вот ведь незадача, уже к четвергу по прогнозам синоптиков снова резко потеплеет. В субботу обещают дожди и до 3 градусов тепла. А потом снова резкое похолодание. Это значит, что лед встанет, а потом опять подтает. И шуга пойдет заново. И, возможно, не один раз. И тут возникает вопрос: неужели нет способов предотвратить проблемы с подачей воды из-за шуги? Она предсказуема, как наступление зимы.

- Нет, никак. Шуга - это же природное явление. Если только сачком мелкий лед вылавливать, - пошутил Иван Лютков.

Как же так. С гололедицей на дорогах нашли же способы бороться, а она тоже природное явление.