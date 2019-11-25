Первый погибший на тонком льду: в Суздальском районе провалился рыбак

Водоемы еще толком не замерзли, но рыбаки уже кинулись за уловом, не думая о своей безопасности. 23 ноября 55-летний рыболов пришел на Глазовское водохранилище — его считают одним из популярных мест в нашей области, там водятся плотва, окунь, лещ, щука, уклейка. Мужчина проигнорировал знак «Выход на лед запрещен» и направился к центру водохранилища. По тонкому льду пошли трещины, и рыбак провалился.

К сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сотрудники МЧС часто выезжают на реки области и предупреждают рыбаков об опасности. Одни прислушиваются и ждут, пока оборудуют специальные места для рыбной ловли, а другие встают на лед уже в ноябре, ссылаясь на свой опыт. Но раз на раз не приходится — проваливаются и те, кто рыбачит по 20 и более лет. Каждый рыбак должен знать, что безопасным считается лед толщиною более 10 сантиметров в пресной воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

- В период ледостава выход на лед вообще запрещен, - говорит Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального Управления МЧС. - Рыбаки должны определять прочность льда визуально: лед голубого цвета — прочный, белый — прочность в 2 раза меньше, серый или с желтоватым оттенком ненадежен. В ходе месячника безопасности людей на водных объектах будут оборудованы специальные посты, укомплектованные спасателями. Любители зимней рыбалки не должны собираться группами и пробивать много лунок на ограниченной площади. У каждого рыбака с собой обязательно должен быть шнур длиной 12-15 см, на одном конце которого закреплен груз и пластмассовые поплавки, на другом — петля или же два заостренных штыря.

КОНКРЕТНО

За выход на лед в неположенных местах штрафуют в среднем на 4 тысячи рублей. Машинам на лед выезжать вообще запрещено: штраф на граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч, на юридических — до 70. С 20 ноября в регионе запрещен выход на воду на маломерных судах – нарушителей оштрафуют на сумму от 5 тысяч рублей до 10.