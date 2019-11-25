Владимирцы заражаются геморрагической лихорадкой от мышей в подвалах

В соцсетях активно обсуждают страшную новость: во Владимире вспышка опасного заболевания. По слухам, в областной столице уже около сотни заболевших с диагнозом «геморрагическая лихорадка», причем некоторые пациенты из-за опасного заболевания даже ослепли. Страдают в первую очередь жители старых домов, где обитают грызуны, так как люди заражаются, дыша испарениями от мышиных экскрементов.

Как рассказали специалисты, болезнь на самом деле есть. Но слухи о количестве больных сильно преувеличены.

- Геморрагическая лихорадка – опасное заболевание, относится к природно-очаговым инфекциям. В области действительно выявлены случаи заболевания геморрагической лихорадкой, но их число постепенно снижается. Если в 2017 году во всей области было 19 заболевших, то в 2018 году уже 17. За первые десять месяцев этого года опасную болезнь выявили у семи человек, - рассказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Впрочем, шанс подхватить опасную болезнь, просто постояв рядом с мышиными какашками вполне реален. Правда, жителям многоэтажек эта опасность вряд ли грозит, если они не ночуют в подвале, а вот обитатели частных домов и деревенские жители в зоне риска. Вероятность подцепить такое заболевание возрастает осенью, когда овощехранилища и сеновалы забиты под завязку. Зимой инфекция, как правило, сходит на «нет», а весной, в период размножения грызунов, снова дает о себе знать.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: смертельных случаев в регионе не было, если заболевание выявить на ранних стадиях, оно успешно поддается лечению. Но инфекция коварна и на ранних стадиях признаки недуга обнаружить крайне сложно. Начинается болезнь как ОРВИ: поднимается высокая температура, жар, озноб, иногда возникает боль в пояснице.

- Все экскременты, остатки жизнедеятельности грызунов и членистоногих, очень опасны, можно заразиться, просто вдыхая эти пары. Поэтому убираясь в подвалах, нужно не только обязательно надевать перчатки, но и респиратор. Также жителям частных домов важно самостоятельно проводить дезинфекцию, а в многоквартирных домах дезинфекцию должна планово проводить УК раз в квартал. А при необходимости, если грызуны появились, даже чаще. Причем дополнительных денег собирать с жильцов на это не должны, - предупреждает Марина Колтунова. – Был случай, когда жительница Суздальского района тяжело болела, прошла разных врачей, но вылечить ее не удавалось, она была практически на грани. Хорошо, ей встретился знающий врач, который спросил, не живет ли она в частном доме. И когда выяснилось, что да, диагноз поставили и пациентка пошла на поправку.

Эпидемиологи советуют уделять особое внимание личной гигиене, ведь заразиться можно как при непосредственном контакте с грызунами, так и при употреблении инфицированных продуктов, испорченных мышами.

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

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