2019-11-22T17:45:52+03:00
Общество

Во Владимире вручили Всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского

Премия для лучших юристов страны была учреждена в 2011 году
Елена Масленникова
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Владимир Сипягин принял участие в торжественной церемонии вручения премии им.М.СперанскогоВладимир Сипягин принял участие в торжественной церемонии вручения премии им.М.СперанскогоФото: Администрация Владимирской области
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22 ноября в Дворцовом зале Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошла торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор области Владимир Сипягин, председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета им.О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Мамеев и председатель владимирского регионального отделения юристов России Вячеслав Картухин.

Лауреатом премии им.М.Сперанского стала директор Института законодательства при Правительстве РФ Талия Хабриева Фото: Администрация Владимирской области

Лауреатом премии им.М.Сперанского стала директор Института законодательства при Правительстве РФ Талия ХабриеваФото: Администрация Владимирской области

Всероссийская награда имени Михаила Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе владимирского отделения этого объединения. Таким образом юридическое сообщество решило увековечить память выдающегося государственного деятеля 19-го столетия, который родился на Владимирской земле.

- Для меня высокая честь присутствовать на этом мероприятии. Мы гордимся, что великий законотворец, который обогнал на более чем сто лет свою эпоху, является нашим земляком. И мы будем всячески поддерживать продолжение этой традиции и участвовать в организации данного мероприятия в последующие годы, - отметил Владимир Сипягин.

Премия им. Михаила Сперанского в размере 100 тысяч рублей вручается лучшим юристам страны за вклад в развитие российского законодательства. Это ежегодное мероприятие, которое проводится уже в 8 раз. Изначально торжественная церемония проходила во Владимирской области, а затем премию стали вручать в Москве, в рамках федерального события «Юрист года». Но на этот раз, благодаря руководству Ассоциации, знаковое мероприятие решено было вернуть на Владимирскую землю.

- Сегодня у нас очень большое событие. Очень приятно, что вручение премии Сперанского вновь проводится во Владимирской области. Кстати, учредить эту премию и ежегодно награждать наших лауреатов - это инициатива владимирского регионального отделения. И мы благодарны губернатору за содействие и открытость, - отметил Виктор Блажеев.

За последние годы в регионе была проведена достаточно серьезная работа по увековечиванию памяти великого законотворца. Во Владимире появилась улица Михаила Сперанского, на которой находится юридический университет, названный в его честь. А недавно на малой родине видного государственного деятеля в селе Черкутино Собинского районе открылся музей имени Сперанского.

Премию им.М.Сперанского получил член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный Фото: Администрация Владимирской области

Премию им.М.Сперанского получил член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей ФабричныйФото: Администрация Владимирской области

- Мы очень благодарны руководству области и руководству регионального отделения за такое внимание. Михаил Сперанский является символом исторической связи поколений юристов России, и очень важно, чтобы его помнили, - подчеркнул Павел Крашенинников. - Я думаю, что возвращение премии на родину Михаила Сперанского - это верное решение. И сегодня список 11 лауреатов премии пополнят еще двое. Их станет уже 13.

Решением Президиума Ассоциации юристов России Всероссийскую премию им.М.Сперанского получили Талия Хабриева, директор Института законодательства при Правительстве РФ, академик Российской академии наук, и Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ от Новгородской области, доктор юридических наук, профессор кафедры управления и права Новогородского филиала РАНХиГС.

Ежегодные разовые стипендии вручили четверым студентам юридических и духовных учебных заведений Владимирской области. Почетными грамотами наградили юристов и общественных деятелей Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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