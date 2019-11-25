2019-11-22T17:48:28+03:00
Общество

За поимку поджигателя мусорных контейнеров в Коврове дадут новый айфон

За последние месяцы в городе сгорело около 30 мусорных баков
Валерия ПРОНИНА
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Сгоревшие контейнерыСгоревшие контейнеры
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Ковровская компания по вывозу мусора подарит новый iPhone X стоимостью 50 тысяч рублей за достоверную информацию о поджигателе мусорных контейнеров. За последнее время на улицах города подожгли около 30 баков, а несколько дней назад полностью выгорела новая площадка, где стояли контейнеры. Гендиректор компании «ЭкоГрад» Александр Панфиленко рассказал, что один бак стоит от 10 до 15 тысяч рублей, а площадка — 150 тысяч. Ущерб составил больше 400 тысяч рублей.

Компания уже заявила в полицию, и параллельно с этим предложила дорогой подарок тому, кто поможет поймать злоумышленника: вдруг водители кинутся пересматривать записи с видеорегистраторов. Естественно, просто так показать пальцем на незнакомца и сказать, что он — поджигатель, нельзя. Нужны доказательства.

- Мы и сами пытались просмотреть камеры видеонаблюдения управляющих компаний. Странно, что на момент поджогов они не работали, - говорит гендиректор. - Мы не хотим терять такие суммы из-за поджигателя, поэтому сразу решили сделать хороший подарок тому, кто видел его за преступлением. Надеемся, нам помогут его найти местные жители.

Компания работает в городе уже 7 лет. Три года назад с контейнеров евростандарта снимали колесики. Потом их прикручивали к тележкам. Найти хулиганов удалось — они получили 4 года колонии. В этот раз компания также надеется поймать преступника.

КОНКРЕТНО

Всех, у кого есть любая информация о личности возможного преступника, просят сообщить по телефонам 02, 102 или 2-13-51. Если это поможет раскрыть поджоги, вы станете обладателем новенького телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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