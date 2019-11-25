2019-11-22T17:45:52+03:00
Общество

Экс-губернатор Николай Виноградов посоветовал нынешним властям не забрасывать аэропорт в Семязино

Но что с ним делать - в областной администрации решить не могут
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Аэропорт "Семязино"Аэропорт "Семязино"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Первый вице-губернатор Владимирской области Максим Брусенцов сообщил на пресс-конференции, что в областной администрации не знают, что делать с владимирским аэропортом «Семязино».

Напомним, при предыдущем губернаторе Светлане Орловой аэропорт, много лет находившийся в полузаброшенном состоянии, реанимировали как пассажирский терминал и два года оттуда даже летали самолеты в Санкт-Петербург. Как многие проекты Орловой, этот был довольно затратным, однако под него удалось получить федеральные субсидии, и билет на самолет в один конец стоил около 3500 рублей - сравнимо с поездом «Сапсан». Даже обещали перелеты на юг - в Анапу или Симферополь.

В прошлом году пассажирские рейсы из Семязино прекратились. И перспектив возрождения аэропорта пока не видно.

- Принятого решения нет, есть варианты, - сказал Максим Брусенцов. - Эти территории рассматриваются с точки зрения попытки что-то там произвести: либо аэропорт восстановить, либо вокруг него какую-то инфраструктуру развить. Эта территория в фокусе изучения. Но нет конечного проекта. Это непросто, надо придумать так, чтобы это было экономически эффективно.

Активным сторонником возрождения аэропорта оказался экс-губернатор Николай Виноградов. С ним, руководившим областью 16 лет, нынешняя областная администрация консультировалась при разработке стратегии экономического развития региона.

- По мнению Николая Владимировича, правильно там делать пассажирские перевозки, - сказал Максим Брусенцов. - Ну не знаю... Слишком это специфичный процесс. Точно там будет какой-то транспортый хаб, потому что пассажирами мы вряд ли окупимся. Мы сейчас реанимируем старые проекты, которые разрабатывались различными институтами. В следующем году мы покажем, что там планируется сделать, будем обсуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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