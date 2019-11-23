Владимирцы готовы платить за проезд 30 рублей

На минувшей неделе во Владимире авторы первого урбанистического фестиваля «Владимир будущего» обсудили с федеральными экспертами, директором направления устойчивых решений компании «А+С Транспроект» Григорием Парфёновым и председателем Общероссийского объединения пассажиров Ильей Зотовым, владимирский общественный транспорт.

Перед «городской лабораторией» - так назвали дискуссию - организаторы опросили владимирцев, чтобы понять, устраивает ли горожан общественный транспорт и если нет, то что с этим делать.

Итог получился таким

Три четверти горожан считает, что в городе надо развивать в первую очередь общественный транспорт. Еще 16% - что надо делать упор на велосипеды, самокаты, гироскутеры и прочие современные индивидуальные транспортные штуки. И меньше 10% - за личные автомобили и такси. При этом, что интересно, постоянно пользуется автомобилем больше народу - около 15%. Видимо, часть из них готова пересесть на автобусы и велосипеды, если будут созданы условия: нормальные маршруты и нормальные велодорожки.

Причем круглый год ездить на велосипедах готовы больше 10% владимирцев. Еще 44% считают велосипеды и самокаты только летним транспортом, а 45% не считают их транспортом вообще - так, развлечением.

То есть большая часть владимирцев хочет ездить на автобусах и троллейбусах. Причем многие готовы платить за проезд даже больше, чем сейчас. А именно:

Больше 30 рублей - 9% жителей;

27-30 рублей - 20% жителей;

23-27 рублей - 23% жителей.

Около 47% владимирцев платить больше, чем сейчас, не готовы.

Если ситуация с общественным транспортом более-менее приличная (около половины жителей считает ее таковой), то с парковками беда. 93% автомобилистов испытывают трудности с парковкой - часто или изредка. Но при этом, что интересно, 42% считает, что город не должен обеспечивать водителей бесплатными парковками.

В общем, Владимир в тренде - готов пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт, если он будет нормально работать.