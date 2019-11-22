«Государственный сельхозрынок — отличная альтернатива супермаркетам!»

Однодневный рабочий визит получился достаточно насыщенным. После совещания с губернатором Владимиром Сипягиным, на котором обсуждались основные проблемные точки региона, Максим Увайдов принял участие в совещании с главами муниципалитетов, а потом в сопровождении врио первого заместителя губернатора области М. Брусенцова побывал на ряде пищевых и сельскохозяйственных предприятий региона.

Земли сельхозназначения надо возвращать

Сразу же по приезде во Владимирскую область Максим Увайдов встретился с губернатором Владимиром Сипягиным, с которым обсудил ряд серьезных и непростых вопросов. В частности, коснулись наболевшей проблемы земель сельхозназначения. Около 300 тысяч гектаров данного фонда в регионе не используется и зарастает лесом.

- Ситуация действительно непростая, - сказал Максим Увайдов. - Здесь только один путь — земли надо оформлять и возвращать себе. Причем делать это нужно властям региона. Как только участки будут поставлены на кадастровый учет, у них появится хозяин и дело сдвинется с мертвой точки. Но если там уже вырос настоящий лес, то лучше переводить все в Лесфонд.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на встрече с губернатором, - реализация продукции, которую производят мелкие сельхозпроизводители. Крупные торговые сети ее практически не берут, а своих точек сбыта у фермеров просто нет.

- Вы знаете, в одном из регионов власти построили муниципальный рынок и отдали его сельхозкооперативу. В итоге, именно мелкие аграрии и получили там возможность реализовывать свою продукцию, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства. - Вот она - отличная альтернатива супермаркетам.

Надо поднимать свиноводство

Что касается совещания с главами муниципалитетов, то оно было посвящено комплексному развитию сельских территорий.

- У нас лишь пять крупнейших городов не могут участвовать в программе Министерства сельского хозяйства, - подчеркнул Максим Брусенцов. - Все остальные территории должны стать ее активными участниками. Ведь речь идет об обширном диапазоне видов помощи, начиная от строительства новых производств и заканчивая вводом жилья для сельхозпроизводителей.

Действительно, в Минсельхозе есть, что предложить аграриям. Причем, там подчеркивают, что содержимое программы еще не определено.

- Программа комплексного развития сельских территорий стартует с 1 января 2020 года, - сказал Максим Увайдов. - Очень важно, чтобы регионы и муниципалитеты понимали свою роль в ней. Ведь именно муниципальные власти будут ее формировать своими заявками. Потому что только на этом уровне понятно, что действительно необходимо аграриям.

В частности обсуждалась необходимость обновления парка техники. У нас более полутора тысяч единиц сельскохозяйственной техники в регионе требуют замены. В целом областные власти успешно справляются с этой задачей. Однако помощь от федеральных чиновников не помешала бы. В итоге данный вопрос обсуждался с руководством «Росагролизинга». Возможно, федеральная компания сможет в скором времени посодействовать владимирским сельхозпроизводителям.

Не могли на совещании не поднять вопрос и об эпизоотической ситуации в регионе. Прошлые годы были достаточно тяжелыми (тут и африканская чума свиней, и бешенство), что не могло не сказаться на развитии регионального животноводства. К счастью, 2019 год проходит без эксцессов и вспышек. В итоге Владимирскую область похвалили за проделанную работу, хотя и признали, что в регионе есть еще проблемы, требующие решения.

Например, в области не осталось ни одного свиноводческого предприятия. В итоге, впервые за много лет региону не удастся выполнить план по заготовке свинины. В «белом доме» планируют вернуть промышленный размах отрасли. Возможности для этого сегодня есть. В данный момент пустует три площадки, которые вполне можно использовать для разведения свиней.