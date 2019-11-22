«Комсомольская правда - Владимир» завоевала диплом «Доверие потребителей»

21 ноября в Музейном центре «Палаты» состоялась восьмая торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса среди предпринимателей «Диплом «Доверие потребителей». Организатором конкурса традиционно выступает Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке администрации города и области, регионального Законодательного собрания, УФАС и регионального управления Роспотребнадзора.

Главная цель конкурса остается неизменной - выявить и отблагодарить тех предпринимателей, чьими усилиями и трудом на владимирский рынок приходят качественные товары и предоставляются услуги высокого уровня. Предприниматели из разных сфер, подавшие заявки на участие, прошли серьезный отбор. Все претенденты должны были проработать в области не менее года, при этом оценивалась их добросовестность, доступность для клиентов и ориентированность на потребителя. Победителей конкурса по итогам сводного балла по всем критериям традиционно определила конкурсная комиссия в каждой сфере предпринимательской деятельности.

- Мы видим, что бизнес развивается семимильными шагами, оставляя свой добрый след в нашем городе и регионе. Впервые за всю историю нашего конкурса средний бал по маркетинговому исследованию составил более 75%. Это говорит о том, как хорошо вы работаете, насколько внимательно относитесь к своим клиентам. И наш конкурс помогает вам развиваться в этом направлении, - отметила председатель регионального отделения организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Екатерина Краскина.

Победителями конкурса стали более тридцати предприятий региона, работающие в самых разных сферах: производство, медицина, образование, отдых, СМИ, торговля и услуги. Лучшими печатными СМИ Владимирской области компетентное жюри признало издания компании «Новый мир» - газеты «Комсомольская правда Владимир» и «Ва-банкЪ», а также журнал «Антенна-Телесемь во Владимире».

- Эта награда – результат не только наших трудов. Во многом эта заслуга наших клиентов и нашил читателей, которые выбирают нас, читают нас и доверяют нам, - призналась управляющий ООО «Новый мир» Татьяна Коршунова.