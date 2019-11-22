«Федеральная трасса в виде городской улицы - это бред!»

Длившийся два года ремонт трассы М-7 в черте Владимира подходит к концу. К 1 января 2020 года весь участок будет полностью готов. Но долгожданного избавления от пробок это не принесет. Наоборот, ситуация с транспортом во Владимире станет катастрофической. Если, конечно, не вмешаются власти и что-то кардинально не изменится.

Суть проблемы: на Пекинке убирают практически все левые повороты, а посередине трассы ставят разделительный барьер с редкими разрывами. То есть трасса, которая является одной из двух дорог, связывающих восточную и западную часть города, перестанет выполнять свои функции городской улицы. Весь транспорт, который шел по Пекинке, пойдет по проспекту Ленина, Большой Нижегородской, Добросельской или в объезд, по улице Горького. Ни одна из этих дорог вместить такой поток автомобилей не сможет. Город встанет.

Хроника событий

10 октября - в адрес начальника ГИБДД Владимирской области поступает письмо от ивановского «ДСУ-1» о новой схеме движения по Пекинке, где ликвидируется четыре левых поворота: на ул. Безыменского, Гастелло, Белоконской и у ТЦ «Самохвал».

10-13 ноября - новая схема Пекинки становится известной в мэрии Владимира. Причем в ней появляется пятый закрытый поворот - на ул. Белякова. Представители мэрии проводят пресс-конференцию, и жители узнают о том, что их ждет.

14-16 ноября - закрывают левые повороты на Пекинку у «Факела» и у «Новинки».

18 ноября - владимирцы создают петицию, которая собирает сотни подписей в день. Оппозиционные партии начинают писать обращения и собирать митинги.

20 ноября. Утром депутаты Заксобрания обращаются к губернатору Сипягину с требованием вмешаться в ситуацию. Чуть позже совместное заявление выпускают горсовет и мэрия Владимира, правда, не обозначив адресата.

20 ноября вечер. ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» наконец присылает официальное разъяснение, что и как будет с Пекинкой.

Почему ситуацию нельзя было прояснить нормально более чем за месяц, остается неизвестным.

Дорожники: левые повороты убираем для безопасности

Основной аргумент «Упрдор Москва – Нижний Новгород» - разделить встречные потоки надо для предотвращения ДТП. За три года на Пекинке произошло 180 ДТП, в которых 20 человек погибло и 260 получили травмы.

Поэтому будет сделано вот что:

1. Выезды с улиц Куликова, Ореховая, Белякова, Белоконская и Безменского сохранятся только с возможностью поворачивать направо.

2. Светофоры и повороты налево останутся на пересечении с бульваром художника Иванова, улицей Горького, на повороте у Веризино и у ТЦ «Самохвал» (изменение по сравнению с исходным планом).

3. В 2020 году - устройство двух разворотных петель в районе Суздальского проспекта (но это не точно).

4. К апрелю 2020 года установка шести модульных надземных переходов: в районе школы №24, бульвара художника Иванова, РТС), у т/ц «Тандем» и на остановке «Ул. Безыменского».

«Не повороты убирать, а круговое движение делать!»

Во что превратится Владимир после того, как Пекинку разделят барьером, рассказал доцент кафедры транспортной безопасности ВлГУ, кандидат технических наук Евгений Киндеев.

- Я сегодня утром выезжал на Пекинку в районе бульвара Иванова. Ждал всего-то два переключения светофора. Это считается немного, в час пик бывает и пять-шесть. На улице Горького пробка постоянно стоит от Гастелло до Лакина, потому что там остался единственный выезд из города на весь район после закрытия Белякова и Белоконской. Выезд через Московское шоссе - вообще катастрофа, там на выезд 2 полосы, на въезд одна полоса. И это сейчас, пока не все перекрыто. А будет еще хуже. Наша дорожная сеть вообще не соответствует количеству транспорта.

- Дорожники утверждают, что после закрытия количество ДТП снизится...

- Это правда. Но метод выбран, мягко говоря, неправильный. Вместо того, чтобы делать круговые развязки, они просто закрывают левые повороты и перегружают оставшиеся перекрестки. Там будут пробки, там будет вонь... Но во Владимирской области почему-то крайне не любят круговое движение, и даже там, где это возможно - на Пекинке ширина позволяет - этого не делают. В Москве, в Иваново, в Рязани круговое движение есть, и только у нас какая-то фобия.

- А если не закрывать повороты, а поставить светофоры?

- Плохая идея. Это создаст пробки. Круговое движение имеет пропускную способность, как у двухуровневой развязки. А светофор вдвое пропускную способность сокращает. Плюс круговая развязка сокращает скоростной режим.

- Этого и хотят избежать, Пекинку хотят сделать скоростной трассой.

- Да, и это дурдом. Скоростная автотрасса одновременно является и улицей города. Это полный бред. Такие магистрали не проводят внутри города, ее надо выносить.

- А надземные переходы улучшат ситуацию?

- Это очень плохой знак. Это значит, что перекресток, скажем, на бульваре Иванова будет тоже убран, иначе какой смысл? Это будет вообще катастрофа, останется только два выезда: на улице Горького и на Московском шоссе, где уже сейчас километровые пробки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

21 ноября губернатор Владимир Сипягин провел расширенное совещание с представителями ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», итоги которого на момент подписания газеты неизвестны.

Также 21 ноября спикер Заксобрания Владимир Киселев вместе с депутатами Госдумы подготовил обращение к министру транспорта и руководителю Росавтодора с требованием оставить левые повороты.

КСТАТИ

Левые повороты уже убрали в черте Лакинска. Теперь, чтобы повернуть из Владимира в Собинку, надо сначала проехать 3,5 километра по Лакинску, развернуться и ехать 3,5 километра обратно. Все это время автомобиль движется по городу, загрязняя его воздух. То же самое хотят сделать и в Покрове.