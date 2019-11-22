Больше половина бюджета Владимира-2020 пойдет на образование

Комитеты по жизнеобеспечению и по градостроительству рассмотрели в общих чертах главный финансовый документ областной столицы, который готовятся принять в первом чтении.

По планам, городская казна в следующем году составит 8 миллиардов 13 миллионов рублей. Бюджет будет дефицитным: 196 миллионов рублей не хватит.

Большую часть денег – 51%, или 4 с лишним миллиарда - принесут трансферы из федерального и областного бюджета. По прогнозам, их будет на 67 миллионов рублей больше, чем в этом году. Вторую значительную часть - 42%, или 3 385 миллионов рублей - принесут налоги, больше половины из них - налоги на доходы физических лиц, то есть НДФЛ с наших зарплат.

Еще одна составная бюджета – доходы от сдачи и продажи муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы. В следующем году они по прогнозам составят около 537 миллионов. Ожидается, что штрафы принесут городу чуть больше восьми миллионов рублей. Это меньше, чем в этом году на несколько десятков миллионов рублей. Как объяснила заместитель начальника финансового управления администрации города Владимира Светлана Суворова, такие перемены вызваны изменениями законодательства.

Традиционно городской бюджет сохранит социальную направленность – на эту сферу потратят более 72%. На льготников, здравоохранение, образование и культуру потратят 5,9 миллиарда рублей, из них на образование – 4,7 миллиарда. По сравнению с прошлым годом расходы на него увеличили на 215 миллионов рублей. Дополнительные средства выделили, поскольку с января нужно будет обслуживать четыре новых корпуса яслей, которые строят на территориях детсадов №№ 4, 62, 66, 87.

Также на эти средства планируется отремонтировать бассейн в школе №48, заменить окна и починить крыши в детских садах, повысить зарплату педагогам. Также в бюджете предусмотрено чуть больше 685 миллионов рублей на ЖКХ, на культуру и кинематографию – 292 миллиона, на физкультуру и спорт – около 232 миллионов, это на 16 миллионов больше, чем в этом году.

Обсудили депутаты и вопрос о возвращении медицинских полномочий городу. Вопрос о качестве медицинской помощи во Владимире стоит остро и городские парламентарии уверены, что ситуацию можно исправить, вернув право решать вопросы сферы здравоохранения на местный уровень. Правда, сколько денег потребуется на это – вопрос пока открытый.

- Более 400 миллионов забрали из городского бюджета, когда перевели медицину на областной уровень. Но сейчас эта сумма будет другой – изменилось количество учреждений, количество врачей, - объяснила заместитель начальника финансового управления администрации города Владимира Светлана Суворова