Комбинат «Тепличный» приватизируют, но обещают сохранить производство овощей

Владимирский ГУП «Тепличный» с будущего года перестанет быть ГУП - то есть государственным предприятием. О том, что его собираются приватизировать, расскащал первый вице-губернатор Максим Брусенцов.

- В этом году впервые за пять лет «Тепличный» закончил год с прибылью, без долговой нагрузки, - рассказал Максим Брусенцов. - Мы его готовим к приватизации, в феврале-марте он станет акционерным обществом. Уже разработан инвестиционный проект. Задачи стоит две: сохранить профиль деятельности и все 69 гектаров земли не должны уйти ни под что другое, кроме развития «Тепличного». Вы понимаете, 70 гектаров в таком месте города - это интересная история...

Приватизация - не воля областной администрации, а федеральный закон. До 2022 года поставлена задача избавиться от всех государственных предприятий. Так что «Тепличный» станет акционерным обществом, а область будет инвестиционным партнером, если не найдется другой инвестор.

Сейчас комбинат - это 21 гектар теплиц, и довольно быстро можно построить еще столько же. За этот год комбинат принес 600 миллионов рублей выручки.

- После реализации инвестиционного проекта выручка может вырасти до 10 миллионов рублей в год, - сказал Максим Брусенцов. - Юридически он оценен сейчас в 260 миллионов рублей, но мы не хотит продавать за эту сумму действующее предприятие, которое в этом году принесло инвестиционную прибыль примерно в 90 миллионов. Да, он раньше был убыточным, но теперь там все хорошо.

Главная задача, утверждает первый вице-губернатор - исключить вариант, когда кто-то купит комбинат, снесет его и построит там жилье.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Свинокомплекс в Лесном станет банкротом

Уже довольно долгое время свинокомплекс в Лесном не работает. И, видимо, в обозримое время не будет.

- Там будет вводиться процедура банкротства, - подтвердил Максим Брусенцов. - Это процесс небыстрый, что в результате там останется, пока непонятно. Будет пауза в пару лет. Главное, чтобы директор с людьми рассчитался по зарплате, и он понимает ответственность.

Возможно, свинокомплекс вообще больше не заработает. Политика региона в сельском хозяйстве - крупные животноводческие комплексы, а не маленькие производства. Несколько таких в области есть, а один мы упустили - в Суздальском районе крупный свинокомплекс собирался построить бизнесмен Дымов. Однако население района встало стеной, и Дымов начал стройку за 10 миллиардов рублей в Ивановской области. Свинокомплекс, который даст 500 рабочих мест, уже почти готов.

- Кто выгнал Дымова из Суздальского района с его свининой? Кто его отправил в Ивановскую область? Жители! - заявил Максим Брусенцов.