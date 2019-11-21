Владимир Сипягин: " Мы всячески будем помогать руководству округа Муром в развитии территорий"

20 ноября Владимир Сипягин с рабочим визитом посетил город Муром, где проверил работу нескольких социально значимых объектов, встретился с китайскими инвесторами и пообщался с волонтерами.

В области открылся первый "детский сад" для пожилых людей

Свой рабочий визит Владимир Сипягин начал с торжественного мероприятия, значимого как для города, так и для региона в целом. В рамках национального проекта "Демография" на базе Муромского комплексного центра социального обслуживания населения открылось отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Присутствующие на праздничном открытии общественники назвали его "детским садом для пожилых людей". Как рассказала директор областного департамента соцзащиты Любовь Кукушкина, в этом отделении созданы не просто комфортные условия пребывания, но дополнительно будет оказываться весь спектр социально-реабилитационных услуг, правовая и психологическая поддержка, а также организована культурно - досуговая деятельность.

В комнате отдыха пенсионеры играют в шахматы и собирают пазлыФото: Елена Масленникова

Отделение будет принимать людей, нуждающихся в присмотре, пока их родственники находятся на работе или в отъезде. Кроме того, здесь открылась школа, в рамках которой местные специалисты при необходимости смогут обучить родственников тяжелобольных людей правильному уходу. В ближайшие годы в области появятся еще 7 аналогичных отделений.

- Такие меры соцподдержки, с одной стороны, помогут снять напряженность в семье. Пока родственники на работе, специалисты обеспечат надлежащий уход за их близкими. А с другой стороны, людям, перенесшим инсульт или инфаркт, здесь помогут восстановить утраченные навыки и поднять жизненный тонус, - подытожил Владимир Сипягин.

.Фото: Администрация Владимирской области

Китайский инвестор расширяет производство в Муроме

Побывал глава региона и на предприятии "РусТехнологии Муром", где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по возведению нового цеха холодного проката. Завод достаточно успешно занимается производством оцинкованной стали, а в августе этого года глава региона договорился с китайским инвестором о финансировании проекта по расширению производственных мощностей. Было подписано соглашение на сумму 2,4 миллиарда рублей. Президент компании "РусТехнологии Муром" Ма Дэмин лично показал губернатору строящийся объект и провел экскурсию по цехам оцинкования и покраски. На вопрос журналистов, почему китайский инвестор решил построить завод во Владимирской области, он ответил без заминки:

- С востока - Нижегородская область, с запада - Московская. С точки зрения реализации продукции, это очень удобно. Это во-первых. А во-вторых, мы быстро нашли общий язык с администрацией Владимирской области и ощутили серьезную поддержку, - заявил Ма Дэмин.

.Фото: Администрация Владимирской области

Новый цех планируют открыть в феврале-марте 2020 года. Запуск новых мощностей позволит создать 147 новых рабочих мест. Сегодня здесь трудятся 400 человек.

- Предприятие динамично развивается. Инвестиционный проект, который был подписан мною 17 августа, динамично воплощается в жизнь. Более того, хочу сказать, что инвесторы увидели очень тесную взаимосвязь с областью и помощь со стороны руководства муниципалитета Евгения Рычкова. Знаю, что и в дальнейшем китайский инвестор планирует такое же активное развитие предприятия и строительство новых корпусов и новых производств, - отметил Владимир Сипягин.

Губернатор принял участие в работе молодежного форума "ДоброСаммит"

Этот молодежный форум стартовал в областном центре в октябре. Дальше "ДоброСаммит", как волна, прокатился по другим муниципальным образованиям: Ковров, Петушинский и Судогодский районы, задействовав более трех тысяч человек. Форум проводится в рамках регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Его главная задача - пропаганда и развитие добровольчества в регионе, основанного на бескорыстной помощи людям. Общаясь с участниками форума, губернатор особо подчеркнул, что волонтерство - это тренд не только в России, но и во всем мире.

- В нашей стране добровольцами являются многие успешные люди: Константин Хабенский, Наталья Водянова, Владимир Машков. Сегодня я вижу перед собой активную молодежь и людей "золотого возраста". Я верю в вас, потому что основа вашего движения - добро. И благодарен вам за все идеи и активную позицию, - обратился Владимир Сипягин к участникам мероприятия.

Глава региона пообщался с представителями координационных добровольческих штабов: "Волонтеры-медики", "Юный доброволец", "Волонтеры Победы", "Серебряное добровольчество", "Добровольцы поисково-спасательных отрядов" и "Культурные волонтеры". Активисты с удовольствием поделились с губернатором своими идеями относительно предстоящей 75-й годовщины Великой Победы, а он, в свою очередь, пообещал помочь воплотить их проекты в жизнь.

В муромском парке появится каток

Во второй половине дня губернатор ознакомился с ходом реконструкции парка им. 50-летия Советской власти, где строительные работы идут в рамках федерального проекта " Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На благоустройство этого общественного пространства за 2 года было выделено более 81,5 миллиона рублей. Здесь появились новые аллеи, необычные арт-объекты, два фонтана и несколько площадок для детей. Глава Мурома Евгений Рычков рассказал губернатору, что в следующем году масштабная реконструкция будет уже полностью закончена и в парке дополнительно появятся несколько спортплощадок , зона для дрессировки собак и необычный объект. - Одной из точек притяжения этого общественного пространства станет водоем. Он будет в форме восьмерки, почти 400 метров длиной, достаточно широкий... В наших планах, чтобы зимой он использовался как каток. Обязательно будут освещение, лавочки... - поделился своей задумкой Евгений Рычков.

.Фото: Администрация Владимирской области

Глава региона высоко оценил профессионализм главы округа Муром и пообещал всяческую поддержку.

- Замечательный проект! Мы обязательно будем его пропагандировать, продвигать в другие территории, привлекая муромских специалистов для разработки проектов иных общественных пространств. Хочется особо отметить, что этот парк занимает 24 гектара, а на его реконструкцию будет потрачено всего 86 миллионов рублей. И в сравнение возьмите парк "Добросельский" в областном центре. Его площадь чуть больше 7 гектаров, а проект рассчитан на 600 миллионов рублей", - подчеркнул Владимир Сипягин.