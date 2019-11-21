2019-11-21T16:05:15+03:00
Общество

Справка из наркодиспансера для будущих водителей во Владимире будет стоить почти 4 тысячи рублей

Анализ крови будут изучать в соседних регионах
Алексей СУХОВ
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Очередь в диспансерОчередь в диспансерФото: Подслушано владимирских автомобилистов
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20-21 ноября областной наркодиспансер, что на улице Летнеперевозинской, брали словно Зимний Дворец в 1917 году. Таких очередей здесь не видывали с давних пор. Люди толпой стояли даже на улице, потому что все не умещались внутри. Дошло до того, что главврачу диспансера пришлось вместе с остальными врачами платного кабинета принимать людей.

- 20 ноября мы за рабочий часы приняли 499 человек, 21-го у нас уже к обеду прошло более 600 горожан, - сказала Лариса Захарова, главврач наркодиспансера. - Первые люди стояли у здания уже в 6.45. Знаю это точно, так как в это время как раз пришла на работу. В итоге, у нас в кабинете платных медицинских услуг в этот день работали 16 человек.

Такой дикий ажиотаж связан с тем, что с 22 ноября по всей стране изменяется процедура получения водительских прав. В первую очередь, это касается как раз прохождения врача-нарколога. Дело в том, что после прохождения курса обучения за водительскими правами надо идти в ГИБДД. А там их выдают лишь при наличии справки от врачей, втом числе от нарколога. Раньше для печати из наркодиспансера достаточно было пройти осмотр у врача. Теперь же надо еще сдать мочу и кровь.

Осмотр стоил 250 рублей. Теперь же, по слухам, стоимость нарколога вырастет в десятки раз! В соцсетях люди выкладывают фото из медучреждений с прейскурантами. И там нарколог стоит от 5 до 7,5 тысяч рублей. При этом люди возмущаются, говоря, что новая форма прохождения нарколога не решит проблемы с алкоголиками за рулем.

- Алкоголь из крови пропадает через две недели, - пишут люди в группе «Подслушано Автомобилистов Владимир» ВКонтакте. - Тем, кто захочет получить права, надо просто пару недель не пить и не колоться. А совсем опустившихся алкоголиков и при обычном осмотре было видно. Так что это просто возможность вытянуть из нас деньги.

Вот все и бросились за справкой сейчас, пока есть возможность избежать сильных трат. А они будут. Во владимирском наркодиспансере кабинет платных услуг 22 ноября работать не будет. Официальная формулировка - «по техническим причинам». Но главврач не скрывает: «выходной» сделан для того, чтобы утрясти все вопросы с переходом на новый формат прохождения нарколога.

- Надо обновить прейскурант, согласовать новые расценки и сам процесс работы в департаменте здравоохранения, - сказала Лариса Захарова. - Предварительно мы посчитали, теперь осмотр у нарколога будет стоить около 4000 рублей. Сюда входит как сам осмотр, так и анализы мочи и крови. Самый дорогой анализ — на кровь. Там помимо лабораторного материала ее из вены нужно же еще провести сами исследования. А у нас нет соответствующего оборудования. Поэтому сами исследования будут проходить в одном из соседних с нами регионов. Кстати, по этой же причине сразу справку получить не удастся. В зависимости от ситуации теперь для владимирцев эта процедура растянется на несколько дней.

КСТАТИ

Цифры в 5-7,5 тысячи рублей за осмотр у нарколога — это не фейк. В других областях действительно такой прейскурант, сказали во Владимирской областной наркологическом диспансере. Так что 33 регион, если так можно в данном случае сказать, еще легко отделался.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство здравоохранения отложило переход на новый формат получения водительских прав. Соответствующий приказ появился 22 ноября. Так что пока расценки остаются прежние, а мочу и кровь сдавать не надо. Тем, кто стоял в очереди последние дни в областном наркодиспансере, точно не смешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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