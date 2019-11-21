Учебная эвакуация владимирской больницы №5: вывести всех за три минуты

Скорость, с которой выбежали около 200 человек из лечебного корпуса больницы №5 на улицу, впечатлила. Все как в «боевых» условиях: пациенты выходили в одеялах и тапочках, некоторые успели накинуть куртки. Но при минусовой температуре стоять не пришлось — людей сразу же перевели в другое здание. В лечебном корпусе, где по легенде учений произошло возгорание, осталось трое «пострадавших». К больнице за несколько минут приехали сотрудники МЧС, МВД, поисково-спасательный отряд города Владимира и машины «скорой» помощи.

В учениях МЧС приняли участие и журналисты. Вместе с сотрудниками больницы мы прошли в ту самую палату, откуда якобы шло задымление, включили пожарную сигнализацию и побежали на первый этаж. Услышав фразу: «Пожарная тревога, просьба покинуть помещение!», медсестры стали выводить пациентов из палат. Стоит отметить — никто не паниковал.

Потом из палат стали эвакуировать «пострадавших». Одну девушку вынесли на носилках, а чтобы спасти еще двоих, потребовался коленчатый автоподъемник. С помощью него пожарным удалось подняться на четвертый этаж за считанные минуты и залезть в окно.

Учения МЧС. 20 ноября 2019.

Около 200 человек перевели в соседний корпус, где они ждали окончания ученийФото: Валерия ПРОНИНА

Одну девушку вынесли на носилках — ее сразу же увезли на «скорой»Фото: Валерия ПРОНИНА

Двое «пострадавших» — Сергей и Евгения — после того, как приземлились, рассказали, что пожарные сразу надели на них кислородные маски и помогли забраться на подъемник. Спасательная операция длилась меньше 5 минут. Пациенты признаются, что высоты даже не успели испугаться.

Чтобы спасти еще двоих потребовался коленчатый автоподъемникФото: Валерия ПРОНИНА

В это время с другой стороны больницы сотрудники МЧС за полторы минуты развернули рукава до очага возгорания — третьего этажа — и забежали в корпус. Условный пожар распространился на 37 квадратных метров. Все действия от прибытия до ликвидации условного горения были отработаны за 15 минут.

Развертывание рукавовФото: Валерия ПРОНИНА

На «пожаре» работали 10 единиц техники и 38 человек.

- Согласно техническому регламенту, на прибытие пожарных подразделений дается 10 минут. Но мы прибываем на места ЧП быстрее. Сегодня, например, первые подразделения приехали за 5 минут. В целом все прошло на высоком уровне, если найдем недостатки — будем разбирать и доводить до должностных лиц, - рассказывает Никита Кагалов, врио начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы. - Данные учения проводятся для повышения уровня профессионального мастерства пожарных и аварийных служб. Сейчас разрабатывается план учений на 2020 год, крупные учения планируем уже на январь.

Спасение пострадавшихФото: Валерия ПРОНИНА