Был автобус красненький, стал зелененький: владимирский автовокзал уволил водителей и сократил долги

Что на владимирском автовокзале что-то не так, стало понятно полгода назад. Местные перевозчики, которым ГУП задолжал почти 20 миллионов рублей, били тревогу. Летом всем казалось, что вокзал прибыл на конечную станцию и готовится уйти на покой.

Спасать "разбитое корыто" областные власти поставили известного кризисного менеджера-дорожника Павла Левина. Раньше он рулил "Владимирпассажиртрансом" и "АДМ", после чего на некоторое время пропал с радаров. Через два месяца после назначения Левина пошла новая информация: людей увольняют, рейсы отменяют. Теперь слухи подтвердились. Новый руководитель действительно решил "оптимизировать" вокзал именно ликвидацией убыточных подразделений. Под нож пошли "Автоколонна" и местный общепит.

- На пассажирах эти изменения никак не сказались, - заверил Павел Левин. - На те рейсы, которые мы отменили, быстро нашлись частные перевозчики. Грубо говоря, есть раньше автобус в Иваново был красненький, то сейчас он стал зелененький.

19 ноября Павел Левин держал ответ за работу по оптимизации перед губернатором. Новый руководитель с приставкой и.о. буднично рассказал, как уволил 66 человек (с учетом 11 филиалов вокзала в других городах) и сократил зарплатный фонд на 2,2 миллиона рублей. Убыточные буфеты теперь арендуются частниками и приносят до 100 тысяч рублей доходов в месяц. Павел Левин считает, что могло быть и больше.

- У нас есть ряд помещений, которые мы готовы отдать в аренду, - рассказывает и.о.директора вокзала. - Но там, конечно, нужен ремонт. За те деньги, что мы предлагаем, частник брать не хочет. А снизить цену мы не вправе, мы же ГУП. Нам расценки департамент имущественных отношений спускает, они выше рыночных.

Не стоит ожидать в ближайшее время и ремонта вокзала. По словам Павла Левина, областной бюджет будет субсидировать затраты ГУПа по закупке только необходимого оборудования. Например, скоро на в входе в зал вокзала появится ренгеновский сканер, его обязала купить прокуратура. Остальное - только после выхода вокзала на самоокупаемость. А пока долг удалось сократить лишь на 2 миллиона рублей, зато теперь он хотя бы не растет.

Поможет вокзалу и новая система расчетов перевозчиков со станциями. Сейчас вокзал получает часть прибыли с продажи билетов в кассе. Если пассажиры садятся в рейсовый автобус на нелегальных остановках, денег с их проезда вокзал не получает. Как и дохода от работы нелегальных перевозчиков, делающих остановки в те местах, что и легальные.

С 1 января Минтранс вводит новую систему расчетов: перевозчики будут платить вокзалу фиксированную цену в зависимости от вместимости маршрута. Так что остановки по требованию могут уйти в прошлое.