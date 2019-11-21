2019-11-20T17:03:07+03:00
Общество

В Радужном льготников просят покупать лекарства за свой счет

Бесплатных лекарств хватает только детям
Татьяна Мышкина
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Лекарства нынче не дешевыЛекарства нынче не дешевыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Анне Витальевне почти восемьдесят. В Радужном живет около 30 лет. Диабетом болеет почти 20. Пенсионерка является федеральным льготником. Бабушка жалуется, что проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами были практически всегда. Но раньше их удавалось как-то решить. Сейчас стало намного тяжелее.

- Лет 10 назад все было как-то проще. У нас был свой постоянный терапевт на участке. Она нас всех знала. Выпишет рецепты, позвонит нам и вот дочь пойдет их заберет, а потом в аптеку, - рассказывает бабушка.- Перебои с лекарствами конечно были. Но тогда как-то руководство больницы решало этот вопрос. Я точно знаю, что был обмен между лечебными учреждениями. У кого что оставалось в остатках - делились друг с другом. Была "гуманитарка", как нам объясняли. А сейчас ну невозможно.

Анна Витальевна говорит, что сейчас получить положенные по закону лекарства - это квест для ее детей, которому нет конца. Первый этап можно назвать "Попади к терапевту". Запись за 2 недели. Если запишешься, считай, повезло.

- Знаете, мы как записываемся? Я и моя старшая дочь пытаемся дозвониться до регистратуры. Внучка и младшая дочь пытаются записаться по горячей линии и через интернет. Ждешь-ждешь... Потом приходишь к врачу, а она говорит, что лекарств нет. Придите завтра, послезавтра. И так вот мои дети ходят,- рассказывает пенсионерка.

Второй этап квеста - "Получи заветный рецепт". Доктор выписывает рецепт... на препараты, которые пенсионерке не подходят.

- Вот врач знает, что мне не подходят все эти препараты: "Биосулин-н" или ринсулины. У меня начинается зуд от них, но все равно выписывает. Говорит, что ничего другого нет. Ну и толку-то от этих рецептов. Мне нужен левемир или новорапид. А их нет. Ну вот на прошлой неделе моя дочь пошла к Дане Борисовне , заместителю главврача по медицинской части, а она сказала, что лекарств хватает только детям. Покупайте, мол, за свой счет. Ну да где ж пенсионерам набраться денег? - удивляется пенсионерка.

Из официального ответа департамента здравоохранения следует, что больнице в Радужном из бюджета выделяются средства на закупку лекарств, и руководство лечебного учреждения самостоятельно занимается их распределением. А в больнице говорят - да, деньги выделяют, но на закупку препаратов для всех льготников не хватает. Как решить эту проблему, в облздраве не сообщают.

То, что пенсионерке выписывают лекарства, которой ей не подходят, в департаменте прокомментировали так:

- Лечащий врач всегда оценивает безопасность лекарственного препарата для каждого пациента в отдельности.

Кроме того, в облздраве напомнили, что льготники могут монетизировать свой социальный пакет и покупать лекарственные препараты на свой выбор. Такой ответ, честно говоря, больше похож на отписку. О том, как решить проблему с обеспечением льготников лекарствами, в ответе облздрава - ни слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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