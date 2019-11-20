2019-11-20T16:32:01+03:00
Общество

На Пекинке будет сохранен поворот и светофор у «Самохвала»

Дорожники из «Упрдор Москва – Нижний Новгород» решили ликвидировать не пять, а четыре левых поворота в черте Владимира
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Поворот на "Самохвал"Поворот на "Самохвал"Фото: Яндекс. Карты
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Представители ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» наконец-то прояснили свою позицию по ликвидации пяти светофоров и левых поворотов при ремонте Пекинки. Напомним, скандал разразился в конце прошлой недели, когда до городских властей Владимира наконец дошла новая схема организации движения по трассе М-7 в черте города, которую представители ООО «ДСУ-1», ремонтирующего трассу, еще в октябре направили в ГИБББ.

Выяснилось, что до конца декабря практически всю Пекинку вдоль Владимира должны разделить барьерным ограждением, уничтожив тем самым левые повороты и отрезав от города кусок «запекинья» - Веризино и прилегающие территории. Скандал разгорался, в среду появились открытые письма и обращения от Заксобрания, горсовета и мэрии, а также петиции от жителей. После чего ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» наконец разъяснило свою позицию.

Первая и радостная новость - поворот и светофор у «Самохвала» убирать не будут! Общественный транспорт, который там ходит, сможет поворачивать по-прежнему.

Будут перекрыты левые повороты на Пекинку и с нее в районах:

Улицы Куликова,

улицы Ореховая,

улицы Белякова,

улицы Белоконская,

улицы Безменского.

Регулируемые перекрестки останутся на пересечении с бульваром художника Иванова, улицей Горького, на повороте у Веризино и у ТЦ «Самохвал».

Это не так радостно, как может показаться. На выезде с бульвара Иванова уже сейчас постоянная пробка в сотни метров - там узкая извилистая дорога, просто не предназначенная для потока транспорта. Если туда будут стекаться все, кто раньше выезжал у «Факела» и у «Новинки», пробка будет стоять до проспекта Строителей. То же относится к выезду с улицы Горького - там тоже уже сейчас вечный затор.

В Добром может быть получше - там рассматривается возможность устройства двух разворотных петель в районе Суздальского проспекта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В конце декабря 2019 года в черте Владимира будут установлены шесть модульных надземных переходов: в районе школы №24, бульвара художника Иванова, в районе РТС, у т/ц «Тандем» и на остановке «ул. Безыменского». Переходы будут оборудованы подъемными площадками для маломобильных групп населения. Они будут запущены до 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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