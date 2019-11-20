Во Владимирской области из-за неосторожного обращения с огнем погибло 58 человек

90% пожаров, которые произошли в регионе в этом году, связаны с неосторожным обращением с огнем — по этой причине погибло 58 человек. Всего во Владимирской области в этом году случилось 3965 техногенных пожаров. В них погибло 87 человек, в том числе 8 детей, спасено 166 человек.

Несмотря на профилактические беседы и рейды, которые проводят сотрудники МЧС, трагедии случаются из-за человеческой беспечности. Так, с 12 по 18 ноября 2019 года в огне сгорело четыре человека. Трагедии случились во Владимире, Вязниковском, Собинском и Александровском районах. Во всех случаях погибшие находились в нетрезвом состоянии. В трех случаях предварительной причиной пожара явилась непотушенная сигарета.

Чтобы избежать трагедий, сотрудники МЧС бесплатно устанавливают пожарные извещатели жителям, которые находятся в группе риска, например, употребляют алкоголь и курят дома, также извещатели рекомендованы малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам. Такой прибор при малейшем возгорании издает звук, поэтому человек, находящийся в доме, успеет проснуться, забрать документы и выбежать на улицу. Устройство устанавливают на потолок. Единственное, о чем не должны забывать жители, - менять батарейку. На данный момент пожарные извещатели установили 1511 семьям.

Главное проблемой, с которой спасателям приходится сталкиваться, является отказ жителей: они не до конца понимают, зачем этот прибор в их квартире, или же думают, что через датчик за ними будут следить. Так, многодетная семья из Суздальского района, в которой воспитываются 16 детей, отказалась от установки устройства по этой причине. В результате через месяц после предложения спасателей у них загорелся второй этаж. Предварительная причина — неполадки с электропроводкой. Позднее обнаружение очага возгорания привело к огромной площади — сгорело более 300 квадратных метров. Сейчас погорельцы восстанавливают свой дом.

- С многодетными семьями мы всегда проводим профилактические мероприятия. Когда посещаем их дома, говорим не только с родителями, но и с детьми: как не допустить пожара, как вести себя, если он все же случился, куда звонить. Если семья отказывается от извещателя, и на это она имеет полное право, то их чаще проверяют. А вообще — семья совершает большую ошибку. Я в своем доме поставил такие же приборы почти по всем комнатам, чтобы мои дети были в безопасности, - рассказал Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области.

Еще причина, по которой извещатель не нужен семье, - курение. Когда родители курят в квартире, дым также идет, и прибор реагирует на него. Юрий Арбузов говорит, что пока нет определенных документов, где было бы сказано об обязательной установки прибора.

- Никаких требований по автономным извещателям в домах нет. Дополнительную программу или закон нужно разрабатывать на уровне федерального законодательства, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Основные причины пожаров с гибелью людей:

1. Неосторожное обращение с огнем. Погибло 58 человек.

2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибло 15 человек.

3. Нарушение эксплуатации печного оборудования. Погибло 5 человек.

4. Поджог. Погибших нет.

5. Нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Один погибший.