2019-11-19T17:52:24+03:00
Общество

Во Владимирской области из-за неосторожного обращения с огнем погибло 58 человек

В МЧС озвучили статистику с января по ноябрь 2019 года
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

90% пожаров, которые произошли в регионе в этом году, связаны с неосторожным обращением с огнем — по этой причине погибло 58 человек. Всего во Владимирской области в этом году случилось 3965 техногенных пожаров. В них погибло 87 человек, в том числе 8 детей, спасено 166 человек.

Несмотря на профилактические беседы и рейды, которые проводят сотрудники МЧС, трагедии случаются из-за человеческой беспечности. Так, с 12 по 18 ноября 2019 года в огне сгорело четыре человека. Трагедии случились во Владимире, Вязниковском, Собинском и Александровском районах. Во всех случаях погибшие находились в нетрезвом состоянии. В трех случаях предварительной причиной пожара явилась непотушенная сигарета.

Чтобы избежать трагедий, сотрудники МЧС бесплатно устанавливают пожарные извещатели жителям, которые находятся в группе риска, например, употребляют алкоголь и курят дома, также извещатели рекомендованы малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам. Такой прибор при малейшем возгорании издает звук, поэтому человек, находящийся в доме, успеет проснуться, забрать документы и выбежать на улицу. Устройство устанавливают на потолок. Единственное, о чем не должны забывать жители, - менять батарейку. На данный момент пожарные извещатели установили 1511 семьям.

Главное проблемой, с которой спасателям приходится сталкиваться, является отказ жителей: они не до конца понимают, зачем этот прибор в их квартире, или же думают, что через датчик за ними будут следить. Так, многодетная семья из Суздальского района, в которой воспитываются 16 детей, отказалась от установки устройства по этой причине. В результате через месяц после предложения спасателей у них загорелся второй этаж. Предварительная причина — неполадки с электропроводкой. Позднее обнаружение очага возгорания привело к огромной площади — сгорело более 300 квадратных метров. Сейчас погорельцы восстанавливают свой дом.

- С многодетными семьями мы всегда проводим профилактические мероприятия. Когда посещаем их дома, говорим не только с родителями, но и с детьми: как не допустить пожара, как вести себя, если он все же случился, куда звонить. Если семья отказывается от извещателя, и на это она имеет полное право, то их чаще проверяют. А вообще — семья совершает большую ошибку. Я в своем доме поставил такие же приборы почти по всем комнатам, чтобы мои дети были в безопасности, - рассказал Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области.

Еще причина, по которой извещатель не нужен семье, - курение. Когда родители курят в квартире, дым также идет, и прибор реагирует на него. Юрий Арбузов говорит, что пока нет определенных документов, где было бы сказано об обязательной установки прибора.

- Никаких требований по автономным извещателям в домах нет. Дополнительную программу или закон нужно разрабатывать на уровне федерального законодательства, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области.

КОНКРЕТНО

Основные причины пожаров с гибелью людей:

1. Неосторожное обращение с огнем. Погибло 58 человек.

2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибло 15 человек.

3. Нарушение эксплуатации печного оборудования. Погибло 5 человек.

4. Поджог. Погибших нет.

5. Нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Один погибший.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Почему россияне мечтают вернуть Советский Союз
По опросам социологов, 66% россиян хотят жить при социализме. Но сможем ли мы воскресить СССР и стоит ли это делать? Об этом на Радио «Комсомольская правда» состоялась беседа с историком Николаем Платошкиным и философом Игорем Чубайсом [дискуссия]
Новости 24
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении экс-главврача Владимирской ОКБ
В Кольчугине восстановят сгоревший дом, где проживало 14 человек
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Москвичка поколотила судебного пристава из Юрьев-Польского
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!" стартует 20 ноября
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт "Мир" - Maestro
Tele2 и Владимир Сипягин заключили соглашение на 400 млн рублей
Экс-супруг притворившейся мертвой жительницы Суздаля получил 7 лет колонии за покушение на убийство
Уволен директор владимирского стадиона "Торпедо" Лев Антонов
На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины
Владимирская квартира вошла в топ-5 самых больших и дорогих апартаментов Центра России