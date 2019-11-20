2019-11-19T17:52:24+03:00
Общество

За выход на лед будут штрафовать на 4 тысячи рублей

А рыбачить владимирцам разрешат только в определенных местах, где оборудуют спасательные посты
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Ольга КУРБАТОВА
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С сегодняшнего дня во Владимире начались морозы. Скоро реки и озера замерзнут и начнется любимая многими зимняя рыбалка.

Рыбаки, не задумываясь о безопасности, сразу выходят на лед, которым только-только покрылась река. К ним присоединяются дети - развлечения ради пытаются проверить лед на прочность. Сотрудники МЧС предупреждают: безопасным для человека считается лед толщиною более 10 сантиметров. Это будет еще нескоро, через несколько недель.

- Ледостав на водоемах области начнется с первой декады декабря. Одной из главных ошибок рыбаков является выход на «снежное одеяло»: на тонкий лед выпадает снег, и таким образом лед кажется толще, - рассказал Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС россии по Владимирской области. - С 15 ноября у нас начался месячник безопасности. В рамках него мы будем выявлять места, где жители создали ледовые переправы. В запрещенных местах, где опасно рыбачить, мы выставляем знаки и предупреждающие аншлаги.

В каждом муниципальном образовании будут утверждены разрешенные зоны для рыбалки, поэтому не стоит торопиться — рыбы хватит всем. За выход на лед в неположенных местах штрафуют в среднем на 4 тысячи рублей. Машинам на лед выезжать вообще запрещено: штраф на граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч, на юридических — до 70.

- На водных объектах области органы местного самоуправления проводят около 60 патрулирований в сутки. С начала года составлено 60 протоколов о нарушениях. Кроме того, работает госинспекция административно-технического надзора, которая также может применить санкции, - говорит Игорь Богомазов.

Тем не менее, не все ЧП удается предотвратить. Несколько лет назад на Содышке студент, гуляя с девушкой, прибежал на крики о помощи двоих рыбаков. Одного достал молодой человек, другого — спасатели, которые оперативно прибыли на место. Мужчины, помимо испуга и переохлаждения, получили штраф.

Также Игорь Богомазов отметил, что с 20-го ноября в регионе запрещен выход на воду на маломерных судах – нарушителей будут штрафовать на сумму от пяти до десяти тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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