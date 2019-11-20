В Юрьевце из-за пневмонии на карантин закрыли школу №42

42-ю школу на карантин закрыли еще в пятницу, 15 ноября. В 4 классе пневмонией заболело сразу четверо детей. Диагноз подтвердили лабораторные анализы, сообщают во владимирском управлении Роспотребнадзора. После выходных заболевших стало больше на 5 человек: один ребенок из третьего класса, один — из седьмого и трое второклассников.

- Всего 9 ребят сейчас на больничном. У всех пневмония в легкой форме. Все детки находятся на лечении дома. На данный момент решено,что школа будет закрыта до 24 ноября. Но с каждым вновь выявленным заболевшим, карантин будет продлеваться еще на 10 дней, - рассказала пресс-секретарь владимирского управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Распустить учеников по домам решил директор, Семён Малышев. По санитарным требованиям, закрыть класс можно в случае, если заболело 20 процентов детей. Приостановить учебную деятельность во всем образовательном учреждении - в полномочиях руководства школы, заявили в надзорном ведомстве.

- Эта пневмония заразна. Она передается воздушно-капельным путем. Дети - дома, но учиться они продолжают. Через электронный дневник они получают домашнее задание, поэтому учебный процесс не прекращается, - рассказал директор юрьевецкой школы Семён Малышев.

В соцсетях появилась информация, что из-за пневмонии закрыли одно из отделений во втором роддоме, но в департаменте здравоохранения и в Роспотребнадзоре по Владимирской области эту информацию не подтвердили.

В целом же картина по заболеваемости внебольничной пневмонией в регионе неблагоприятная. В 2017 году воспалением легких переболели чуть более 6 тысяч человек, из которых третья часть - это дети. В 2018-м число заболевших увеличилось почти на полторы тысячи. За год количество владимирцев, перенесших пневмонию, выросло на 14 процентов.

И врачи, и сотрудники владимирского управления Роспотребнадзора это связывают с самолечением, поздним обращением к врачу и нежеланием прививаться и прививать детей.

- У пневмонии разные возбудители. В какой-то год было очень много микоплазменной пневмонии. Воспаление легких могут вызывать и пневмококки. Точный диагноз может поставить только врач. Нужно анализы сдавать. Соответственно только врач может назначить грамотное лечение. А у нас граждане идут в аптеки и берут то, что им фармацевт посоветовал. В итоге заболевание запущено, - считает врач-пульмонолог Марина Клементьева.

Часто пневмония появляется как осложнение после ОРВИ или гриппа. А пациенты прерывают лечение антибиотиками, считая, что уже здоровы, и вторично присоединяется бактериальная инфекция, которая провоцирует развитие пневмонии.

- Еще одна причина увеличения роста заболеваемости пневмонией - отказ от вакцинации. Воспаление легких часто идет как осложнение после гриппа. Есть категории людей, у которых астма или ХОБЛ ( хроническая обструктивная болезнь легких), им необходимо делать прививку от пневмококка, - рассказала Марина Клементьева.

И последняя причина развития пневмонии - ослабленный иммунитет. Организм просто не справляется с вирусами и бактериями, гуляющими повсюду. Врачи советуют чаще быть на свежем воздухе, высыпаться по возможности, грамотно подбирать витамины, заниматься спортом и прививаться.