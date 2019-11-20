Ясли на 200 мест во Владимире обещают сдать до нового года

Сразу четыре садика появятся во Владимире в этом году. Правда, это будут не отдельно стоящие новые детские сады, а здания, построенные на территории уже существующих садиков. В новых постройках, каждая из которых рассчитана на 50 мест, планируют разместить малышей от полутора до трех лет. Как надеются в городской администрации, это поможет ликвидировать очередь в ясельные группы.

Возводят ясли сразу в четырех районах: на улице Завадского в детсаду №66, на улице Крайнова в детсаду №87, на улице Сурикова при детском саде №4 и на улице 1-й Пионерской в детсаду №62. Место выбрали не случайно: у этих садов большая территория и там достаточно места, чтобы возвести еще одно здание. Кроме того, именно в Ленинском районе остро требуются дополнительные места в яслях. Проект новых корпусов – типовой, его взяли с сайта Минстроя, а их строительство выделили деньги сразу из трех бюджетов: более 144 миллионов из федерального, 59 с лишним миллионов из областного и почти 12 миллионов из городского.

Все здания должны возвести до нового года. Сейчас все здания находятся примерно на одинаковой стадии, уровень готовности – 47-49%. Правда, есть и проблемы.

- Небольшое отставание от графика есть при строительстве детсадов на улицах Сурикова и 1-й Пионерской, это связано с приходом подрядчика на площадки. Но пока отклонения не слишком большие – 10-12 дней, это можно нагнать и исправить, тем более, что погода пока позволяет, - отметил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев.

В администрации говорят, что строители трудятся старательно и ситуация на площадках меняется каждый день. Наблюдать за ней можно и онлайн – везде установлены камеры. К видеонаблюдения решили подключиться и владимирские депутаты – они посчитали, что дополнительный контроль лишним не будет. Кстати, шум от стройки детсадовцам не мешает – на время тихого часа работы прекращают.