2019-11-19T17:26:25+03:00
Общество

Поспешили на этот свет: каждый год около 600 младенцев во Владимире рождаются раньше срока

Во Владимире отметили «День белых лепестков»
Екатерина Дронова
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Мамы с детьмиМамы с детьмиФото: Екатерина Дронова
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Так называют детей, которые родились раньше срока. День недоношенного ребенка отмечают во всем мире 17 ноября. Среди учредителей этой даты – Европейский Фонд по уходу за новорожденными. Основатель Фонда – отец тройни, погибшей из-за преждевременных родов. Позже 17 ноября у него родилась дочь. Дату решили увековечить как символ надежды. Идею подхватили по всему миру. Уже несколько лет подряд традицию чтут и в областном перинатальном центре Владимира.

Светлана Кукушкина и Артем Фото: Екатерина Дронова

Светлана Кукушкина и АртемФото: Екатерина Дронова

-Каждые 6-е роды у нас – преждевременные, - говорит главный врач ОПЦ Надежда Туманова. - Иногда таких родоразрешений - от двух до пяти за сутки. Несмотря на усовершенствование методов диагностики и лечения, количество преждевременных родов не снижается во всем мире. К сожалению, ни один врач не сможет гарантировать, что вы родите в срок. Мы выхаживаем детей весом от 500 граммов. Наш рекорд – это девочка, которая родилась на сроке 26 недель с весом 640 грамм. Сейчас ей уже 4 года…

Мы поговорили с семьями, где малыши появились на свет неожиданно и слишком рано.

Известная владимирская ведущая праздников Светлана Кукушкина этим летом стала мамой во второй раз. Сын Артем пробыл в утробе матери всего 30 недель и при рождении весил 950 граммов. Старшая дочь Алиса 14 лет назад тоже появилась на свет раньше срока – с весом 1 кг 450 граммов.

Бабушка Вера Ивановна и внучка Аня Фото: Екатерина Дронова

Бабушка Вера Ивановна и внучка АняФото: Екатерина Дронова

-Я видела, как родители отказываются от ребенка только потому, что он недоношенный, - вспоминает Светлана. - Это неправильно. Не надо смотреть на таких детей как на ненормальных. Очень многое зависит от родителей, от их настроя. Я еще с дочкой дала себе установку, что мы справимся. Сейчас она читает, поет и участвует везде, где только можно. Вот и Артем потихоньку «набирает» и в свои пять месяцев весит уже 5 килограмм.

Опытные мамы уверены: недоношенность – не приговор. Хотя «торопышки» требуют куда больше сил и терпения, чем те, кто родился в срок. Беременность Елены Шуваровой из Гуся-Хрустального длилась всего 29 недель. Ничто не предвещало преждевременных родов. Днем будущая мама была на УЗИ, а ночью у нее отошли воды. Пришлось срочно ехать в ОПЦ. Дочь Вика при рождении весила 990 граммов.

- Конечно, были проблемы, - рассказывает Елена. - У дочки выявили ретинопатию недоношенных – поражение сетчатки глаз. Нас отправили в Москву на операцию. Сейчас она видит хорошо, нам даже очки не прописывают. Говорить начала в полтора года, ходит в детский сад. Кстати, у нее есть старший брат, которому 19 лет и сейчас он в армии.

Запуск белых шаров Фото: Екатерина Дронова

Запуск белых шаровФото: Екатерина Дронова

Из-за скачков давления у мамы в семье Гариных из поселка Андреево Судогодского района тоже начались преждевременные роды. Беременность завершилась на 7-м месяце, а ребенок родился с весом 850 граммов. По просьбе семьи девочку покрестили еще в отделении для недоношенных. После этого, по словам бабушки Веры Ивановны, внучка начала упорно набирать вес. Во время разговора к нам подбегает резвая девчушка четырех лет и пожилая женщина не может сдержать слез.

В другой семье – из Владимира - дети появились при помощи ЭКО. Молодая жена, которая младше своего супруга на 16 лет, никак не могла забеременеть. А потом счастливая новость – будет двойня.

- В июле родились внуки, -говорит бабушка Галина Николаевна. - Мальчик и девочка – Арсений и Василиса. Они родились на два месяца раньше срока, с одинаковым весом - 1 кг 200 граммов. Конечно, была реанимация, потом больница. Сейчас Арсений немного обогнал сестру - в свои 4 месяца он весит 7 килограммов. Мы постоянно наблюдаемся у невролога, а скоро поедем на обследования в Иваново. Словом, мы на позитиве.

Семья Шуваловых из Гуся-Хрустального Фото: Екатерина Дронова

Семья Шуваловых из Гуся-ХрустальногоФото: Екатерина Дронова

Во Владимирской области ежегодно около 600 детей рождаются раньше срока. 60% из них появляются на свет в Перинатальном центре. К слову, в России считается живым ребенок, рожденный на сроке от 22 недель, весом от 500 граммов. По традиции праздника у стен ОПЦ в небо выпустили белые шары - символ спасения хрупких жизней «белых лепестков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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