Акция «Первоклассник»: 500 гостей Колобка

В 22-ой раз Колобок встречает первоклассников на торжество по поводу награждения победителей конкурса ежегодной акции. Принимать в нем участие может каждый первоклассник Владимирской области. Приглашение и условия конкурса каждый «свежеиспеченный» ученик получает 1 сентября в конверте вместе со сладким подарком от АО «Владимирский хлебокомбинат».

Страна Хлебопекария

В этом году самый известный региональный хлебопроизводитель поздравил рекордное количество первоклассников - около 17,5 тысяч ребят со всей области. Кроме того, акция получила достойное продолжение. Теперь школьники смогут глубже познакомиться с работой одного из лидеров российского хлебопечения в ходе большого проекта "Хлебопекария". Впервые старт акции был дан непосредственно на Владимирском хлебзаводе. В гости к хлебопекам пришли первоклассники школы лицея-интерната №1 города Владимира. Общение школьников с хлебопеками будет развиваться.

Работа с молодежью, - отмечает директор по работе с персоналом АО «Владимирский хлебокомбинат» Татьяна Вячеславовна Тепаева, - является для нас приоритетной задачей. Для ее решения мы используем самые разнообразные формы, в том числе демонстрируем все преимущества работы на современном, высокотехнологичном предприятии.

Всего за время акции "Первоклассник" более 160 тысяч владимирских первоклашек получили поздравления, подарки и напутствия от руководства хлебокомбината и от символа предприятия - Колобка. Для них 1 сентября теперь навсегда связано с ароматной и полезной владимирской выпечкой.

Да что говорить, за два десятилетия выросло целое поколение участников акции. Родители сегодняшних первоклассников когда-то сами придумывали, чем удивить жюри. - Семнадцать лет назад я получила приз, это было ярким впечатлением и дало стимул дальше стремиться быть лучшей, - вспоминает Светлана Кузнецова. - Спасибо Владимирскому хлебокомбинату за заботу о детях, за качество, за чувство ответственность перед большими и маленькими покупателями.

.Фото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Колобок в сотнях воплощений

В этом году сотни ребят приняли участие в творческом конкурсе Владимирского хлебокомбината. Они присылали изображения веселого Колобка во всех техниках, стихи, сказки, стенгазеты, песни на тему хлеба. Кажется, за эти годы любая фантазия должна исчерпаться, но дети каждый раз поражают яркой выдумкой. Например, впервые Колобок обзавелся невестой - так решили одни из победителей творческого конкурса.

Некоторые работы были посвящены большому празднику - в 2019 году Владимирскому хлебокомбинату исполнилось 90 лет.

Увидеть призовые творения можно было во Владимирском академическом театре драмы, куда пригласили всех участников на устроенный специально для них показ спектакля «Алиса в стране Чудес».

Колобок встречает гостей

Праздник начался заранее, еще в фойе Владимирского хлебокомбината. Каждый раз организаторы придумывают что-то новое. Так и в этот раз - ребята вместе с родителями и педагогами попали в настоящую Страну Чудес. Их встречал сказочник - знаменитый владимирский ведущий Иван Колесов. Под его руководством собралась настоящая труппа взрослых и юных артистов - балерин, сказочных героев, ходулистов в удивительных нарядах. Можно было полюбоваться на их выступления и даже принять участие в представлении.

Наконец, все собрались в зале, который был полон под завязку. Авторы лучших работ перед представлением получили призы из рук представителей руководства АО «Владимирского хлебокомбината» и департамента образования Владимирской области. Они сопровождались теплыми словами поздравлений от Татьяны Вячеславовны Тепаевой и главных специалистов департамента образования г. Владимир Натальи Николаевны Кашициной и Любови Викторовны Орловской.

Воплощение самых ярких фантазий

Учительница первоклассников-лауреатов из 1 «В» лингвистической гимназии № 23 им. А.Г. Столетова Кристина Сергеевна Саликова рассказала, что инициативу поучаствовать в акции проявили сами дети.

- Это замечательная идея, - считает педагог. – Акция проводится в самом начале первого учебного года и помогает познакомиться семьям, учит ребят быть командой, воспитывает в них бережное отношение к хлебу и к труду. Спасибо, что владимирский хлебокомбинат дает детям возможность проявить себя!

- Мы сразу загорелись, прочитав об акции на открытке, которая была в пакете со сладкими подарками от Владимирского хлебокомбината, - хором рассказывают Елена Новикова и ее дочка - первоклассница Кира. В семье подрастает еще одна дочка - Арина, и ее мама надеется, что через несколько лет и она с радостью побежит в гости к Колобку. Больше всего обе девочки любят сушки, баранки и слойки "от Колобка".

Поздравляем победителей!

Творческие работы были столько разнообразны, что жюри выделило новые номинации, чтобы охватить все направления. Победители приехали со всех уголков Владимирской области.

Так, в номинации "Индивидуальные работы" первое место занял ученик 1 г класса Ставровской школы Григорий Кудилин, второе место - Аня Тарасенко из Воршинской школы, а третье - кольчугинский первоклассник Егор Кожин.

С каждым годом все больше ребят объединяются в команды для подготовки к конкурсу, и организаторы поддерживают желание ребят дружить. В этом году в творческом соревновании приняла участие целая параллель! Специального приза управляющего АО «Владимирского хлебокомбината» А.В. Лялина удостоились классы 1 "А", 1 "Б", 1 "В", 1 "Г" владимирской школы №2.

Первую награду в номинации "Коллективная работа" получила школа № 40 г. Владимира, второе место занял владимирский лицей-интернат №1, традиционный участник конкурса, а третьей стала школа № ё4 г. Коврова.

Впрочем, уже многие школы и их ученики постоянно участвуют в долгосрочной акции АО «Владимирского хлебокомбината».

Юные таланты на сцене драмтеатра

Из стихов, сказок и песен, написанных ребятами в честь хлеба, колобка и труда хлебопеков, можно уже составить многотомник. В этом году для начинающих поэтов выделили собственную номинацию "Стихи и песни". Некоторые произведения собравшиеся услышали со сцены.

Первое место заняла сказка, написанная Юлей Шиловой из г. Александрова в соавторстве со своей мамой.

"Серебро" получила Маша Соколова из 1 "А" класса гусевской школы №2. Со сцены Мария сказала, что ее мама тоже принимала участие в акции, когда была первоклассницей.

"Бронзовым призером" стал Матвей Сорокин из Красной Горбатки.

Некоторые работы потрясли фантазией даже бывалое жюри, и для них была создана номинация "Креативное творчество". Первое место разделили 1 "В" и 1 "Б" классы школы № 23, которые представили Колобка в самых разных воплощениях и ситуациях.

Третье место заняла Тая Гольцова из 1 "Б" класса школы № 37.

Принимая поздравления, дети передавали слова благодарности и читали свои стихи:

Хлеб - любимая семья!

Хлеб - надежные друзья!

Сытный стол и теплый дом -

Радость, солнце, счастье в нем!

А когда торжественная часть завершилась, весь зал дружно и громко скандировал одно волшебное слово "Спасибо"!

Акция продолжается!

Удивительный спектакль "Алиса в стране Чудес" буквально заворожил зрителей. А по окончании сказки их ждали в фойе актеры и аниматоры, выставка лучших поделок и целое облако желтых шаров с логотипом АО "Владимирского хлебокомбината".

Словно солнечный ручеек, выходили дети на Театральную площадь, унося с собой память о ярком празднике, который устроил для них Колобок.

Акция будет продолжаться и в следующем году. АО «Владимирский хлебокомбинат» открыт для всех своих потребителей - и больших, и маленьких.