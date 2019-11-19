Дорожники, ответственные за столбы посреди дороги под Гороховцом, будут уволены

Видеозапись с регистратора, на которой посередине дороги один за другим возникают опоры линии электропередач, разлетелось по соцсетям в выходные. На видео, которое снял московский блогер - сельская дорога между поселками Фоминки и Заозерье в Гороховецком районе. Один столб стоит прямо на разделительной полосе, второй - в середине одной из двух полос дороги.

Скандал разгорелся такой, что уже вечером 18 ноября губернатор Владимир Сипягин собрал экстренное совещание с участием врио заместителя губернатора Александра Байера, главы администрации Гороховецкого района Дмитрия Наумова, начальника регионального управления Госстройнадзора Олега Маханько, начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» Владимира Пиркова, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области Алексея Косилова и гендиректора ГУП «ДСУ-3» Станислава Шерстнёва.

- Я потребовал уволить директора филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ», который несёт ответственность за необеспечение безопасности на участке муниципальной дороги в Гороховецком районе, на которой возглавляемое им учреждение ведёт ремонт. По моему поручению также отстранен от должности на время проведения служебной проверки гендиректор ДСУ-3. Появление на дорожной оси опор ЛЭП — предмет дальнейшего разбирательства. Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны, сообщил губернатор в своих аккаунтах в соцсетях.

Дорожники и представители местных властей попытались объяснить, откуда взялись столбы посередине дороги. По их словам, формально дорога еще не открыта, срок завершения работ - 2 декабря. Договор был заключен напрямую между застройщиком — районной администрацией и подрядчиком — ДСУ-3. Сотрудники областной администрации заявили, что их вообще никто не уведомил, что посередине дороги торчат столбы.

Так как до 11 ноября асфальт на ремонтирующейся дороге не был уложен, то там никто не ездил и этих столбов не замечал. Потом дорогу заасфальтировали, но формально еще не открыли. При этом московский блогер как-то умудрился туда заехать, несмотря на запрещающие знаки.

Больше, видимо, по дороге так никто и не проехал, и никаких ДТП из-за столбов посередине дороги не случилось. 18 ноября энергетики убрали столбы, и 2 декабря дорогу спокойно откроют.

Кто и как будет наказан за пост, выложенный москвичом в группе ВК «Соловьиный помет», станет известно позднее.