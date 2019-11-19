2019-11-19T16:45:45+03:00
Общество

Дорожники, ответственные за столбы посреди дороги под Гороховцом, будут уволены

18 ноября Губернатор Владимир Сипягин провел специальное совещание по поводу скандального видео из соцсетей
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

Видеозапись с регистратора, на которой посередине дороги один за другим возникают опоры линии электропередач, разлетелось по соцсетям в выходные. На видео, которое снял московский блогер - сельская дорога между поселками Фоминки и Заозерье в Гороховецком районе. Один столб стоит прямо на разделительной полосе, второй - в середине одной из двух полос дороги.

Скандал разгорелся такой, что уже вечером 18 ноября губернатор Владимир Сипягин собрал экстренное совещание с участием врио заместителя губернатора Александра Байера, главы администрации Гороховецкого района Дмитрия Наумова, начальника регионального управления Госстройнадзора Олега Маханько, начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» Владимира Пиркова, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области Алексея Косилова и гендиректора ГУП «ДСУ-3» Станислава Шерстнёва.

- Я потребовал уволить директора филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ», который несёт ответственность за необеспечение безопасности на участке муниципальной дороги в Гороховецком районе, на которой возглавляемое им учреждение ведёт ремонт. По моему поручению также отстранен от должности на время проведения служебной проверки гендиректор ДСУ-3. Появление на дорожной оси опор ЛЭП — предмет дальнейшего разбирательства. Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны, сообщил губернатор в своих аккаунтах в соцсетях.

Дорожники и представители местных властей попытались объяснить, откуда взялись столбы посередине дороги. По их словам, формально дорога еще не открыта, срок завершения работ - 2 декабря. Договор был заключен напрямую между застройщиком — районной администрацией и подрядчиком — ДСУ-3. Сотрудники областной администрации заявили, что их вообще никто не уведомил, что посередине дороги торчат столбы.

Так как до 11 ноября асфальт на ремонтирующейся дороге не был уложен, то там никто не ездил и этих столбов не замечал. Потом дорогу заасфальтировали, но формально еще не открыли. При этом московский блогер как-то умудрился туда заехать, несмотря на запрещающие знаки.

Больше, видимо, по дороге так никто и не проехал, и никаких ДТП из-за столбов посередине дороги не случилось. 18 ноября энергетики убрали столбы, и 2 декабря дорогу спокойно откроют.

Кто и как будет наказан за пост, выложенный москвичом в группе ВК «Соловьиный помет», станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Москвичка поколотила судебного пристава из Юрьев-Польского
11-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!" стартует 20 ноября
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт "Мир" - Maestro
Tele2 и Владимир Сипягин заключили соглашение на 400 млн рублей
Экс-супруг притворившейся мертвой жительницы Суздаля получил 7 лет колонии за покушение на убийство
Уволен директор владимирского стадиона "Торпедо" Лев Антонов
На берегу Оки в Муромском районе нашли тело мужчины
Владимирская квартира вошла в топ-5 самых больших и дорогих апартаментов Центра России