Владимирцам предложили в качестве общественного транспорта канатную дорогу и трамвай

В воскресенье авторы первого урбанистического фестиваля «Владимир будущего» провели так называемую «городскую лабораторию», посвященную проблемам владимирского общественного транспорта. Это такая встреча всех желающих поговорить в реале о том, о чем трындят в соцсетях сотни и тысячи владимирцев, причем не только между собой, но и с экспертами.

Дискуссия, правда, получилась странноватой - видимо, из-за не слишком удачного набора экспертов. Ни один представитель мэрии Владимира или перевозчиков, работающих на городских маршрутах, не пришел, хотя им всем отправляли приглашения. В итоге владимирский общественный транспорт анализировали москвичи: директор направления устойчивых решений компании «А+С Транспроект» Григорий Парфёнов и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Понятно, что обсуждать местные транспортные реалии, проведя в городе пару часов, очень сложно. Поэтому выступления столичных экспертов в основном свелись к «заранее подготовленному экспромту», и собравшиеся много смеялись. Особенно на идею сделать объездную дорогу на месте 3-й Кольцевой улицы.

Но, с другой стороны, в общественном транспорте всех российских городов есть много общего - от тяжелого наследия советской власти в виде путаных маршрутов до печального состояния автобусов. Поэтому и пути решения многих проблем стандартны. Именно их и предложили федеральные эксперты, а организаторы пообещали передать все в мэрию.

Сделать нормальные остановочные павильоны

Здесь спорить трудно. Владимир - туристический город, в него приезжают люди, не знакомые с нашим общественным транспортом, а на половине городских остановок до сих пор нет ни нормальной схемы движения, ни даже перечня маршрутов. С другой стороны, в центре, где как раз и бывают туристы, уже устанавливают информационные табло. Правда, и они москвичам не понравились:

- Там написан только номер автобуса и время, через которое он придет. Нет информации о самом маршруте и о том, куда едет автобус.

Укоротить маршруты и убрать дублирование

Если посмотреть на схему движения автобусов во Владимире, видно, что они очень сильно дублируют друг друга. По Большой Московской, Добросельской, проспекту Строителей, улице Горького идут гораздо больше маршрутов, чем там требуется. Они мешают друг другу, перебивают пассажиров, а тем временем на окраинах транспорта не хватает.

Решение проблемы - укоротить маршруты и сделать «перехват» в основных транспортных узлах. Например, на площади Победы (или чуть раньше), на перекрестке улиц Мира, Горького и Луначарского, у Химзавода, у «Рябинки». То есть часть маршрутов связывает эти пересадочный узлы с центром, а часть - с окраинами. Это сильно разгрузит и дороги, и сами автобусы.

Но есть проблема. Сейчас за 24 рубля можно проехать весь город. Если разорвать маршруты, стоимость проезда с пересадками вырастет в 2-3 раза. На это эксперты предложили ввести систему оплаты, как по московской «Тройке». Там оплачивается не поездка, а определенное время, скажем, полтора часа, в течение которых можно делать неограниченное количество пересадок. Так получится, что проезд с пересадкой не будет дороже. Транспортные карты в городе уже есть, так что это вполне возможно.

Вызови автобус на остановку

Что заметили эксперты и о чем забываем мы - во Владимире есть шикарная новая трасса, которая вообще не используется для общественного транспорта. Это Лыбедская магистраль. Там даже остановочные павильоны стоят, а маршрутов нет.

Власти Владимира утверждают, что там не будет пассажиропотока, поэтому нет смысла вводить маршруты. Но, во-первых, там можно пустить транзитные экспрессы, чтобы те, кому нужно с Дубровы в Доброе, не тащились через центр. Во-вторых, пассажиров можно «накапливать»

- Есть такая система - автобусы приезжают по вызову, - рассказал Илья Зотов. - На остановке есть кнопка, которую нажимают пассажиры, а автобус ждет, и если накопилось достаточное количество пассажиров, скажем 10, автобус выезжает.

В общем-то, необходимость использовать Лыбедскую магистраль для общественного транспорта всем очевидна, и почему власти этим не занимаются - непонятно.

Были и более экзотические предложения.

Трамвай, метро и канатка

Илья Зотов - большой поклонник рельсового транспорта. В частности, трамваев. Предложение организовать во Владимире движение трамваев встретили дружным смехом, что эксперта не смутило:

- Надо учитывать, как будет разрастаться город. Появление трамваев и, в перспективе, метро снижает нагрузку на автомобильные дороги.

А на фразу «трамвай в городе с 350 тысячами населения» привел пример Рязани - город не намного больше, а там власти всерьез разрабатывают идею строительства трамвайной линии.

- Да, это первоначально требует больших вложений, но в перспективе трамвай будет дешевле в эксплуатации.

Однозначный плюс трамваев - экологическая чистотоа. Другой вариант электротранспорта, а именно, троллейбус с автономным ходом и электробус, эксперты не одобрили. Электробусы сейчас опробуются в Москве, и эффект не очень - они слишком долго заряжаются и слишком мало ездят. А вот троллейбус с автономным ходом - где есть провода, он едет со штангами, где их нет, на аккумуляторе - опробуется в Питере, и это вещь перспективная. Во Владимире, кстати, такой троллейбус тоже испытывался.

- Во Владимире троллейбусный парк не обновлялся 10 лет, с 2009 года. Может, пора менять троллейбусы на электробусы? - заявили собравшиеся.

И самая фантастическая идея - канатка от Загородного парка до Соборной площади. Есть города, где канатная дорога реально работает как общественный транспорт, например, Нижний Новгород. Но во Владимире это нереально.

Последняя электричка

Эксперты предложили использовать в качестве общественного транспорта... железную дорогу. Примерно как в Москве, где запустили МЦК. Чтобы поезда от Лакинска до Коврова ходили каждые полчаса и с частыми остановками. Идея неплохоая, но, увы, железная дорога у нас на отшибе, с вокзала выбраться - отдельный аттракцион.

КСТАТИ

В Росавтодор пожаловались на запрет левых поворотов с Пекинки

Обсуждение общественного транспорта естественным образом свернуло на ремонт Пекинки в черте Владимира. На прошлой неделе подрядчик управление трассы М-7 объявило, что до конца года на трассе будут ликвидированы все левые повороты, кроме двух. В том числе те, которыми пользуются автобусы - на Безыменского и около «Самохвала». После этого город встанет.

Илья Зотов сообщил, что возглавляемое им «Общероссийское объединение пассажиров» уже отправило обращение в Росавтодор по поводу ликвидации левых поворотов.

- Мы требуем дать обоснование закрытия левых поворотов. И написали свое мнение, что это приведет к проблемам с общественным транспортом. Это работает. Мы писали обращение, когда подрядная организация оставила отбойник посередине полосы, и тогда был выписан штраф 5 миллионов рублей.