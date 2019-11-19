Горим и не спасут: пожарные водоемы во Владимирской области заброшены и пересыхают

17 ноября в деревне Арсаки Александровского района полностью сгорел одноэтажный деревянный дом, а в нем погиб хозяин дома, 53-летний мужчина. По данным пожарных, трагедии можно было избежать, если бы не легкомыслие людей.

Во-первых, спасателей поздно вызвали. Когда машины приехали в деревню, огонь уже пылал по всей площади дома. Во-вторых, к местному пожарному пруду за водой оказалось невозможно подъехать: берег вокруг него развезло от дождей, и пожарный автомобиль забуксовал. Воду подкачивали с помощью мотопомпы. За то, что не было создано условий для нормальной работы, главу администрации местного сельского поселения решено оштрафовать.

И это не первый случай, когда в селах возникают проблемы с забором воды из местных водоемов. В конце октября в поселке Лемешки сотрудники МЧС при тушении двух домов столкнулись с похожей ситуацией. Вообще там было три пруда, вот только два были сильно замусорены, а у третьего отсутствовала разворотная площадка для пожарной техники. И автоцистерна просто не смогла подъехать. Поэтому подключились через ближайший пожарный гидрант, который находился в 2,5 километрах от места пожара.

В МЧС говорят, что состояние противопожарных водоёмов на территории Владимирской области в целом печально. В первую очередь, это касается малонаселённых пунктов.

- Ответственность за рабочее состояние противопожарных водоёмов несут органы местного самоуправления, - рассказал Роман Коркин, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области. - Согласно требованиям, противопожарный водоём должен быть оборудован разворотной площадкой для подъезда пожарной техники, которая должна иметь твёрдую поверхность в целях предотвращения пробуксовки машин. Также водоёмы должны быть отмечены соответствующими аншлагами – опознавательными знаками.

Водоемы проверяют дважды в год – осенью и зимой. Пруды изучают чиновники и представители федеральной противопожарной службы. На сегодняшний день лишь полторы тысячи из них пригодны для забора воды круглогодично, еще тысяча зимой промерзает настолько, что добыть там что-то для тушения пожара невозможно. При этом коло 500 водоемов не оборудованы твёрдыми площадками, благодаря которым пожарная техника может подъехать и осуществить забор воды.

В МЧС понимают, что эти вещи могут привести к трагедии (а в случае с Арсаками уже привели), поэтому при выявлении таких нарушений обращаются в прокуратуру. Например, после случая в Арсаках от прокуратуры просят провести внеплановую проверку всего Александровского района. Что касается Лемешков, то там ограничились штрафом должностного лица в Боголюбовской сельской администрации.

КОНКРЕТНО

В этом году было составлено уже 58 протоколов об административных правонарушениях при обслуживании водоёмов. 43 должностных лица были оштрафованы. Юридических лиц в этом году пока не штрафовали.

Штраф для начальников составляет от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч.