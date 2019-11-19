«Заранее не отмечают»: почему во Владимире перенесли День рождения Деда Мороза

Уже лет пять 18 ноября во Владимире отмечали День рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. А в этом году - почему-то нет. Учитывая неразбериху с Рождественской ярмаркой на Соборной площади, которую могут совсем отменить, можно подумать, что и День рождения новогоднего дедушки решили не отмечать. Ан нет!

Выяснилось, что поздравлять Деда Мороза все-таки будут, но не там и не тогда, как раньше. Праздник состоится 23 ноября в Центральном парке в полдень.

Почему мероприятие перенесли из исторического ядра города? Там много памятников и церквей, которые могут иметь охранную зону, а наступать на те же грабли никому неохота. Напомним, мэрию Владимира чуть не оштрафовали за рождественские конструкции в охранной зоне памятника ЮНЕСКО — Успенского собора на 500 тысяч рублей. Проще перенести праздник со всеми его декорациями в Центральный парк, который принадлежит городу. Да и людей в парке поболее будет!

- Празднование Дня рождения Деда Мороза начнется в 12.00 у колеса обозрения — там оборудована сцена. Основная программа продлится до 16.00. Сейчас мы рассматриваем дискотечный вариант для детей и решаем, во сколько закончить: в 18.00 или на час позже, - рассказывает Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма городской администрации. - Самая ожидаемая часть — это презентация новогодних представлений во всех ДК и парках города. Соответственно, будут разыгрываться билеты на представления и аттракционы. Также планируем различные мастер-классы, почту Деда Мороза — каждый ребенок может написать ему поздравительное письмо и бросить в ящик.

Организаторы обещают, что Дед Мороз обязательно прочитает каждое поздравление, даже сможет выйти на связь с ребятами. Как это будет происходить — увидите на празднике.

КОНКРЕТНО

Центральный парк культуры и отдыха, 23 ноября с 12.00.