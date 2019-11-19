2019-11-18T17:34:01+03:00
Общество

«Заранее не отмечают»: почему во Владимире перенесли День рождения Деда Мороза

Традиционный праздник переместился во времени и пространстве
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
День рождения Деда МорозаДень рождения Деда МорозаФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

Уже лет пять 18 ноября во Владимире отмечали День рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. А в этом году - почему-то нет. Учитывая неразбериху с Рождественской ярмаркой на Соборной площади, которую могут совсем отменить, можно подумать, что и День рождения новогоднего дедушки решили не отмечать. Ан нет!

Выяснилось, что поздравлять Деда Мороза все-таки будут, но не там и не тогда, как раньше. Праздник состоится 23 ноября в Центральном парке в полдень.

Почему мероприятие перенесли из исторического ядра города? Там много памятников и церквей, которые могут иметь охранную зону, а наступать на те же грабли никому неохота. Напомним, мэрию Владимира чуть не оштрафовали за рождественские конструкции в охранной зоне памятника ЮНЕСКО — Успенского собора на 500 тысяч рублей. Проще перенести праздник со всеми его декорациями в Центральный парк, который принадлежит городу. Да и людей в парке поболее будет!

- Празднование Дня рождения Деда Мороза начнется в 12.00 у колеса обозрения — там оборудована сцена. Основная программа продлится до 16.00. Сейчас мы рассматриваем дискотечный вариант для детей и решаем, во сколько закончить: в 18.00 или на час позже, - рассказывает Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма городской администрации. - Самая ожидаемая часть — это презентация новогодних представлений во всех ДК и парках города. Соответственно, будут разыгрываться билеты на представления и аттракционы. Также планируем различные мастер-классы, почту Деда Мороза — каждый ребенок может написать ему поздравительное письмо и бросить в ящик.

Организаторы обещают, что Дед Мороз обязательно прочитает каждое поздравление, даже сможет выйти на связь с ребятами. Как это будет происходить — увидите на празднике.

КОНКРЕТНО

Центральный парк культуры и отдыха, 23 ноября с 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
Владимирцев, отметивших вековой юбилей, стало больше
В Гусь-Хрустальном соседи вывели из горящей квартиры хозяина
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
ВТБ Лизинг передал автомобили для такси моногороду в Тульской области
На прошлой неделе в 33 регионе в авариях пострадали 12 детей
В Судогодском районе грабитель сломал стену дома и вынес оттуда линолеум и швейную машинку
На улице Юрьев-Польского напали на женщину
Муромлянин украл документы из уголовного дела
Гусевчанин расплатился в такси с украденного телефона
Во Владимире появится еще один дата-центр
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Почта России и банк ВТБ через АО "НЛТ" увеличивают логистические мощности в Перми
ВТБ: в этом сезоне пользователи "Велобайка" совершили свыше 5 млн поездок
Центр ИЗО приглашает мам с детьми бесплатно посетить выставки
Во Владимир приезжает всероссийская экспедиция доноров костного мозга