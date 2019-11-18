Из-за московского блогера, снявшего на видео «дорогу со столбом посередине», жители Гороховецкого района будут делать крюк в 50 километров

Запись с видеорегистратора, где посередине сельской дороге один за другим возникают столбы с проводами, появилась изначально в группе «Соловьиный помет» в соцсети «ВК». Неизвестный московский водитель говорит, что «Умом Россию не понять», а на экране тем временем появляются опоры линий электропередач. Вот одна стоит прямо на разделительной полосе, а вот вторая перекрывает одну из полос движения.

Естественно, такое видео тут же разлетелось по всей стране. Люди были шокированы, некоторые даже считали, что это видеомонтаж. Но нет, дорога реальная. Она находится в Гороховецком районе Владимирской области. Это дорога «Фоминки — Заозерье». И показанный участок находится как раз неподалеку от деревни Заозерье.

За комментариями мы обратились в администрацию Гороховецкого района. Однако в приемной секретарь сразу заявила, что глава района Дмитрия Наумов сегодня на приеме населения и на рабочем месте не появится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/744423" frameborder="0"></iframe> Столб посреди дороги.ВКонтакте

- А кто сможет прокомментировать ситуацию вместо него?

- Я ничего комментировать не буду! - ответила женщина.

- От вас комментарии…

- Я ничего комментировать не буду!!!

- А кто может это сделать в администрации помимо Дмитрия Наумова?

- Я понятия не имею.

- А когда Дмитрий Викторович будет?

- В среду.

- А во вторник у него что? - удивляюсь я.

- Завтра у него тоже весь день расписан.

- Я правильно понимаю, что мы можем написать, что администрация от комментариев отказывается?

- Это ваше право, - ответили мне и повесили трубку.

Полная запись разговора:

Администрация Гороховецкого района 00:00 00:00

В итоге, нормальный адекватный комментарий удалось получить от экс-главы Гороховецкого района Алексея Бубелы, который хоть уже и не руководит данной территорией, но живет в Гороховце и в курсе всех проблем района. Запись он, как и вся область, уже видел, и утром в понедельник как раз созвонился с чиновниками, чтобы понять, что происходит.

- Вообще, ситуация в данном случае, как в той поговорке про «Хотели как лучше», - сказал он. - Дело в том, что дорога вообще сейчас на ремонте. И по ней не стоит ездить. Однако в администрации ее решили не закрывать полностью, чтобы не делать хуже людям. Дело в том, что для Заозерья и Фоминок это важная дорога. Если ее закрыть, нужно ехать в объезд. И значительно дольше. Вместо 10 километров нужно будет проехать километров 50. Что касается столбов, то в начале ремонта не было технического разрешения на перенос линий электропередач. Возникало два варианта: либо ремонтировать дорогу, как сейчас, либо отключать электричество и лишать света жителей окрестных деревень. А деньги на строительство осваивать тоже необходимо. В итоге, было решено поступить так, как поступили. Оставить столбы до поры на тех местах, что они есть, а как получат разрешение на перенос, доделать дорогу окончательно. Но теперь дорогу закрывают, чтобы у людей не возникало недоумение.

Скорее всего, в администрации района за этот видеоролик уже получили серьезный нагоняй от контролирующих органов (этим и объясняется отказ от комментариев в жесткой форме). И теперь дорогу, которой пользуются почти исключительно местные жители, закрывают из-за шоу, устроенного проезжим столичным блогером. Получается, он в погоне за хайпом испортил жизнь тем, кто живет в деревнях постоянно. И может даже в этих самых интернетах не сидит.

Остается непонятным, что мешало представителям районной администрации нормально поговорить с нами. Интересно, жителям так же объясняют ситуацию?