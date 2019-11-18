Фортуна любит груши и не любит кошек: собака-спасатель владимирского МЧС всегда в строю

Лабрадору-ретриверу по кличке Фортуна 4 года. «Летняя девчонка», говорит с умилением кинолог Наталья Комякова. Фортуна родилась 23 июля 2015 года в Ногинском спасательном центре. Там выращивают животных для службы в полиции и МЧС. По распределению Фортуну отправили во Владимир в кинологическую службу, которая функционирует на базе специализированной пожарно-спасательной части в Юрьевце.

- И вот уже несколько лет она доблестно служит отчизне и достойно выполняет свой собачий долг перед страной. Трудится, как мы, с 8 утра до 8 вечера. График напряженный. Есть, конечно, время для отдыха и игр, но все расписано до минуты, - рассказывает Наталья Комякова, кинолог-спасатель кинологической группы ФГКУ «СПСЧ ФПС» во Владимирской области.

Основные служебные обязанности Фортуны - искать людей под завалами и в лесном массиве. Тренировки с кинологом каждый день. Собака отрабатывает навыки по поиску людей в заброшенных зданиях, в лесу и даже в боксах в пожарной части, где машины стоят.

- Обычно прячутся наши статисты, а Фортуна их ищет. Нам скоро ехать на сертификационные испытания. Фортуна должна найти троих человек, чтобы подтвердить свою категорию, - рассказала Наталья Комякова.

Фортуне присвоена категория поисково-спасательной собаки. У нее, как у людей, есть даже книжка, только не трудовая, как у людей, а служебная книга собак Министерства.

Да, не забалуешь тут. Вкусный корм и теплый вольер за счет государства нужно отрабатывать.

- Фортуна - молодец. Она трудится на славу. Не ленится. Она уже привлекалась к поиску людей в лесу. В Ковровском районе два года назад искали бабушку. А еще она выезжала с другим кинологом на обрушение здания в Иваново несколько лет назад, - рассказала Наталья Комякова.

Но у Фортуны есть и приятные мгновения, когда груши ей принесут - очень их любит, или говяжьи косточки.

- Ой, у нее прям глаза сумасшедшими становятся, когда она косточки видит. Собака правильно должна питаться, но мы ее балуем, - говорит Наталья.

А еще Фортуна обожает гулять, носиться по лесу и плавать. Прыгает в водоем, как только лед сойдет. Заплывы начинает в апреле.

- Собака она очень добрая. Порода такая. На контакт с людьми идет очень быстро. Да и с животными дружит. Вот только кошек недолюбливает. Гоняет их, - рассказывает Наталья.

Служить Фортуне еще 4 года. В 8 лет, так сказать, на заслуженный покой. Обычно служебных собак себе забирают кинологи. Но если возможности взять себе нет, отдают в добрые руки. Государственных выплат после завершения службы собакам не полагается. Зато гарантирован добрый хозяин или жилплощадь на прежнем месте работы на постоянной основе. Так что на улице Фортуна не останется в любом случае, и голодать ей не придется.