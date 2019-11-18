Зимние ягоды Владимира: что созрело на кустах и почему оно опасно для детей

Казалось бы, снег скоро ляжет, разве время идти по ягоды? Но на кустах вдоль дорог и тротуаров Владимира, не говоря уж о парках и скверах, так и манят красные, голубые, и даже черные и белые ягодки. Горожане гадают - что это, ирга или черноплодка? Родители оттаскивают детей от подозрительной алой кисти - а вдруг волчья? А белые ягоды с никому не известным названием - любимая игрушка школьников: они классно лопаются в пальцах.

Но специалисты предостерегают - не хватайте ягоды с куста! Во Владимире вместе со съедобными растет немало ядовитых растений. Незнакомые ягоды есть не стоит. Так давайте с ними познакомимся!

Ягода рябина нас к себе манила...

Пусть сначала будет красный цвет, с ним все просто. Большинство горожан знает "в лицо" своих соседей - рябину, калину, шиповник. Лакомства на любителя, но совершенно безопасные и полезные для здоровья. Калину и рябину как раз самое время собирать - после первого морозца. Только, конечно, не вдоль дорог, а подальше.

Боярышник тоже можно есть, его используют и в кулинарии, и в народной медицине. Малый и крупноплодный боярышник в XX веке часто сажали вокруг школ и вдоль дорог, под стрижку и для "зеленой стены". Ягоды у этих двух колючих сортов отличаются по величине в три раза, а резные листья фактически одинаковые.

Барбарис получил известность из-за одноименных конфеток-леденцов. Они почти такие же кислые, как длинные узкие ягоды барбариса, собранные в яркие сережки. И, конечно, съедобные и полезные. В городе барбарис больше ценят не за урожай, а за декоративность, появилось много сортов с необычными бордовыми и фиолетовыми листьями.

Ранетки, они же декоративные яблони, во Владимире можно увидеть возле Театра кукол. Небольшие деревца густо усыпаны желто-алыми плодами. Варенье из ранеток восхитительное, но все же на бульварчике их собирать не стоит. Пусть лучше украшают скверик.

РанеткиФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Бересклет - более редкий гость городских палисадников. Под красной резной "шапочкой" висят оранжевые ядовитые ягодки. Красивые, но опасные. Так же, как и бузинные сочные алые гроздья.

Бузину в Европе ценят за лечебные свойства и даже в одной из сказок Андерсена упоминается бузинный чай. Но свежие ягоды есть нельзя - отравитесь, особенно опасна красная. Бузину легко узнать по узким листья, похожим на перышки, и плотным, крепким кистям из множества мелких ягодок. Кстати, бузина бывает и черная, но это уже следующий цвет в нашей палитре.

Черный глаз - опасный...

Черных ягод тоже, оказывается, немало во Владимире.

"Чайный" черный шиповник не менее полезен, чем его красные собратья. В 100 г сухого шиповника содержится 20 дневных доз витамина С. Правда, в нашей полосе о пользе черного шиповника мало знают, его плоды отпугивают своим странным цветом. Зато как он красиво и долго цветет, ничем не хуже розы.

Кизильник черноплодный часто встречается в придорожных стриженых изгородях. Ягоды очень похожи на плоды черноплодной рябины, но растут поодиночке. Они съедобные, правда, безвкусные, долго не опадают и сохраняются на ветках даже зимой.

КизильникФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Черноплодная рябина быстро осыпается, но все еще украшает городские улицы и дворы. Ее не все узнают из-за того, листья совсем другой формы, чем у обычной рябины. Зато ягодные кисти точно такие же, плотные, крупные, только черные.

Бирючина принципиально отличается от черноплодной рябины кистями. Горожане часто путают ее со съедобной иргой, а это очень опасно. Ирга созревает в июне-июле, образует висячую сережку. Ядовитая бирючина поспевает к осени и образует "свечки" из нескольких сочных черных ягод. В народе их называют "волчьими ягодами", впрочем, как и ряд других растений. Кроме того, эти кустарники отличаются листьями - у ирги они круглые, у бирючины узкие.

БирючинаФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Первый снег

Давайте покинем опасную черную полосу и перейдем к белой, впрочем, не менее опасной. Снежнеягодник поражает обилием белых ягод и в ноябре становится настоящим королем палисадников. Видов у него много, и названий тоже, но большинство говорят о снеге - снежный куст, снежник, снежная ягода... Дети очень любят "щелкать" сочные ягодки и делать из них бусики на веточках. Между тем, они ядовитые, если ребенок, поиграв с ягодами, оближет пальцы - проблем не миновать.

СнежеягодникФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Обманная ягода

В нашей осенней палитре остался еще один цвет - голубой.

Магония в ноябре выделяется своими вечнозелеными кожистыми листьями и привлекает гроздьями мелких голубых ягодок. Такие кусты можно увидеть, например, у собора Михаила Архангела на Студеной горе. Маленькие дети могут принять эти ягоды за чернику. Но магония ядовитая! Хорошо, что ягодки охраняются колючками на концах кожистых листиков.

МагонияФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Девичий виноград - еще один обманщик. Декоративная лиана украшает многие дома и заборы, до зимы радуя роскошными бордовыми листьями и обилием плодов. Людям этот "виноград" есть нельзя, а вот для птиц зимой он полезен.

Девичий виноградФото: Марина АЛЕКСАНДРОВА

Впрочем, в городе лучше вообще не тянуть в рот даже съедобные ягоды, выросшие в выхлопах машин. Оставим их птицам - зимой многие из них перебираются из леса в теплые сытные города. На боярышник, рябину, бузину с удовольствием слетаются свиристели, снегири, синицы и многие другие пернатые гости.