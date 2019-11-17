«Супостаты», «золотая рыбка» и «неприживающийся асфальт»: крылатые фразы владимирских политиков [тест]
Угадай чиновника по его знаменитым цитатам
Владимирские политики
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В политике сложно обойтись без красного словца. А порой фразы получаются настолько сильными и удачными, что тут же уходят в народ и навсегда закрепляются за определенным человеком. Мы решили вспомнить самые яркие цитаты владимирских политиков и чиновников, как нынешних, так и бывших. А вы попробуйте угадать, кто что сказал.
Политический тест.Супостаты , золотая рыбка и неприживающийся асфальт : крылатые фразы владимирских политиков.
ИСТОЧНИК KP.RU