С Пекинки планируют убрать пять поворотов в город и светофоры

Федеральную дорогу М-7, ту часть Пекинки, которая расположена в черте города Владимира, начали ремонтировать в 2017 году. Перед тем, как приступить к ремонту, с администрацией города согласовали ряд работ, в частности съезды и организацию дорожного движения. Но что-то пошло не так, и подрядчик из Ивановской области решил поменять утвержденную ранее схему движения.

Cейчас в районе улицы Белоконской, где поворот в город, можно увидеть, как делают барьерное ограждение между встречными потокамиФото: Валерия ПРОНИНА

- Об этом мы неожиданно узнали в этом году. После такой новости сразу же была организована встреча с губернатором Владимирской области: наши опасения были услышаны им. Но 10 октября 2019 года в ГИБДД подрядчик ООО «ДСУ-1» прислал документ об изменении перекрестков в черте города. Это касается улиц Безыменского, Гастелло, Белоконской (поселок РТС), Белякова и поворота на «Самохвал». Все понимают, если убрать эти перекрестки — в городе будет коллапс, улица Добросельская встанет. Дублеры дороги М-7 — это проспект Строителей и Рокадная дорога - будут также забиты. На следующем совещании, уже у вице-губернатора Александр Байера, нам было сказано, что в ближайшее время схема движения меняться не будет. И мы надеялись на это. Но сейчас в районе улицы Белоконской, где поворот в город, можно увидеть, как делают барьерное ограждение между встречными потоками, - говорит заместитель главы администрации города, начальник управления архитектуры и строительства Сергей Сысуев.

Дорога выполняет важную функцию в транспортной схеме города Владимира и воспринимается жителями как городскаяФото: Валерия ПРОНИНА

Если проще, то речь идет о полной ликвидации левых поворотов по всем основным примыканиям владимирских улиц к Пекинке. Если по центру дороги поставят сплошное барьерное ограждение, Пекинка превратится в транзитную трассу без светофоров и перестанет быть городской дорогой, связывающей восточную и западную части Владимира.

- Дорога выполняет важную функцию в транспортной схеме города Владимира и воспринимается жителями как городская. Если сейчас будут ликвидированы почти все перекрестки и светофоры, то во Владимире останется одна дорога, чтобы пересечь город с запада на восток. Это проспект Ленина, перетекающий в Большую Московскую, а потом в Нижегородскую и Добросельскую. Все, объездов больше не будет, - отмечает официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - У нас должна быть переговорная площадка в администрации Владимирской области. Должны быть представлены федеральные структуры, мы — муниципальные, а между нами — региональные. И вот почему-то договоренности именно с региональными структурами не состоялось. Мы хотим сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение. И будет очень хорошо, если губернатор организует эту площадку.

Если проблема не решится, то перекрестки и выезды на Пекинку останутся на Московском шоссе, бульваре Иванова и Суздальском проспектеФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Если проблема не решится, то перекрестки и выезды на Пекинку останутся на Московском шоссе, бульваре Иванова и Суздальском проспекте. Для пешеходов там сделают надземные переходы без подъемников.