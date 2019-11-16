За надпись «Я люблю Владимир» МКУ расплачиваться не придется

Конструкция «Я люблю Владимир» стояла на Соборной площади четыре года. Многие владимирцы жаловались на большие буквы перед Успенским собором: по их мнению, они портили исторический центр города. Зимой 2019 года этими буквами заинтересовались представители Министерства культуры и пришли к выводу, что надпись «Я люблю Владимир» размещена в охранной зоне памятников ЮНЕСКО без их разрешения, то есть незаконно. В июне спор прервала поливальная машина, которая «раздавила» сердце Владимира. Каким образом ей удалось сломать буквы? Загадка. После этого случая надпись убрали совсем — якобы непригодна.

Но Министерство культуры все равно стало судиться с муниципальной компанией «Благоустройство», которая подведомственна мэрии города. Именно эта компания содержит данный участок земли. Претензии касались целого ряда конструкций, которые администрация Владимира временно устанавливает на праздники на Соборной площади, то есть в охранной зоне: шале Рождественской ярмарки, буквы «ЯРМАРКА» и «Дом Деда Мороза». И главное - световой конструкции «Я (сердечко) Владимир». В суде юрист МКУ «Благоустройство» заявлял, что все конструкции уже демонтированы. Несмотря на это, Минкульт просил оштрафовать муниципальное предприятие на полмиллиона рублей. Фрунзенский суд встал на сторону Минкульта. Но предприятие подало апелляцию в областной суд. В итоге решение Фрунзенского суда было отменено.

Инсталляция размещалась в охранной зоне памятников ЮНЕСКОФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Штраф действительно отменен. И мы уважаем решение областного суда. МКУ «Благоустройство» сделали устное замечание. По сути, наличие надписи или других конструкций никакого материального вреда не приносило. А надпись была демонтирована еще в досудебном порядке после наезда поливальной машины, - рассказал Игорь Ефремов, официальный представитель администрации города Владимира.

Теперь возникает интересный вопрос - останется ли Рождественская ярмарка и карусели на Соборной площади, и даже будет ли каток - все это попадает в охранную зону памятника ЮНЕСКО. В мэрии пока не смогли ответить на этот вопрос - кто и как будет украшать город к Новому году, станет известно на следующей неделе.