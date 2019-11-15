Владимирская область должна размножаться «прямым и миграционным способом»

Владимирская область того гляди получит полноценную стратегию социально-экономического развития аж до 2035 года. Об этом врио первого вице-губернатора Максим Брусенцов поговорил с главными редакторами владимирских СМИ на неформальной встрече.

Поскольку встреча неформальная, начал Максим Брусенцов с признания, что сформировать эту стратегию было очень сложно. За разумные деньги никто не брался ее разрабатывать, а тот, кто брался - выдавал какие-то абстрактные предложения, не учитывая специфики.

- Там на двадцать какой-то странице даже название области было перепутано, - сказал Максим Брусенцов.

В итоге решили справляться своими силами, привлекая известных жителей области, разбирающихся в теме. Одним из первых экспертов стал экс-губернатор Николай Виноградов, который, по словам Брусенцова, выдал много ценных идей.

Дело близится к завершению, и полноценная концепция развития региона должна появиться уже в начале следующего года. А прессе Максим Брусенцов изложил только основные моменты.

«Социальные города» для пенсионеров и инвалидов

Первое и главное - население Владимирской области должно вырасти, любыми способами.

- Из региона только по официальным данным уехало 40 тысяч человек, и еще тысяч 150 работают за пределами области, не выписываясь, - отметил Максим Брусенцов. И добавил образно: - Нам надо размножаться, прямым и миграционным способом!

Про прямой способ все понятно, а что такое «миграционный»? Оказывается, есть идея строительства в регионе так называемых «социальных городов».

- Это поселения в хороших зеленых районах, на 1000-4000 человек, где смогут жить люди, нуждающиеся в сопровождении - не только инвалиды, но и пенсионеры, и больные в период реабилитации, - пояснил Максим Брусенцов.

Как же заманить пенсионеров в эти «социальные города»? Дешевым жильем. Вся Владимирская область, кроме 5 самых крупных городов, подходит под понятие «сельская ипотека», то есть в таких населенных пунктах можно будет брать кредиты на квартиры под 3%, а то и меньше. Зелень и свежий воздух у нас есть и так, а если власти вложатся в инфраструктуру, то получится утопический «город Солнца».

Стекла у нас уже достаточно

Но в идеально-пасторальную область превращать не будут, промышленность тоже хотят развивать. В первую очередь - пищевую, для этого есть хорошая база. На втором месте - фармацевтическая, с «Генериумом» и другими производителями лекарств. А вот стекольного производства у нас с избытком, и инвесторов-стекольщиков привлекать не будут.

- И так из 46 стекольных предприятий России 16 расположено у нас, - отметил Брусенцов.

А вот высокие технологии в виде Яндекса - вовсе не локомотив экономики ни сейчас, ни в будущем.

- Яндекс в регионе это, конечно, круто, но там работает 60 человек, в бюджет это особо ничего не дает, - сказал врио вице-губернатора.

Тем не менее, в стратегии развития под «яндекс-кластер» отведено еще 18 гектаров земли в том же районе, где сейчас расположен дата-центр компании. Там планируется создать Яндекс-2, возможно, это будет гигантский склад для развивающегося сейчас сервиса интернет-торговли компании (по аналогии с Амазоном).

Есть в стратегии и реанимация промышленности в самом Владимире - в частности, 60 гектаров территории «Точмаша», которые сейчас толком не используются, «нужно оживлять».

Плюсом для региона Брусенцов считает строительство платной федеральной трассы М-12, которое вызывает столько споров. В границах области будет три съезда с этой магистрали, где можно будет организовать перегрузочные базы: и-за ограничения по грузоподъемности на местных дорогах тяжелые фуры, идущие транзитом по трассе, надо будет разгружать.

КСТАТИ

Еще одно важнейшее направление стратегии развития - туризм. В приоритете два его вида - иностранный и детский. В частности, есть идея возрождения детских лагерей по всей области с тем, чтобы в них отдыхали ребята со всей страны.

- Сейчас мы заканчиваем создавать полный реестр всех действующих и брошенных лагерей области, смотрим, что там есть в плане юридическом и в плане инфраструктуры, в первом квартале закончим, - обещал Брусенцов.

И еще одно направление развития туризма - строительство кемпингов, мест для размещения передвижных домов.

- Вся Европа так ездит, а у нас всего одна площадка под Суздалем, - посетовал врио вице-губернатора.