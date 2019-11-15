2019-11-14T18:29:47+03:00
Общество

Во Владимире еще 25 остановок получат по табло

Экраны, показывающие время до прибытия автобусов и троллейбусов, работают довольно точно
Сергей МОРКОВКИН
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Работа табло пока не вызывает нареканийРабота табло пока не вызывает нареканийФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Мэрии настолько понравился эксперимент от частной компании «RussOutdoor», которая следит за остановками во Владимире, что власти договорились с ними о том, чтобы весной они установили еще 25 табло.

Об этом чиновники заявили 13 ноября, сразу после проверки работы тех 25 электронных информационных экранов, что уже действуют в областном центре с октября. За прошедший месяц завершилась отладка оборудования.

- Список остановок сейчас прорабатывается, - сказали в городском отделе транспорта. - Важно то, что городской бюджет не тратит на проведение этих работ ни рубля. Они проводятся за счет компании «RussOutdoor», которая обслуживает значительную часть городских остановочных павильонов. Также было и с первыми 25 остановками.

Напомним, что на табло одновременно отображается информация о восьми маршрутах общественного транспорта. Кроме того, в углу показывается текущая дата, точное время и уличная температура. Работа табло осуществляется в автоматическом режиме с обновлением данных в режиме онлайн. Управление производится по GPRS-каналу. Информация же поступает с навигационного бортового оборудования транспортных средств, работающих на городских маршрутах.

КОНКРЕТНО

Где уже поставили табло на остановках

Остановочные пункты муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Владимире, где в 2019 году размещены электронные информационные табло:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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