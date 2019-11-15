Тайная остановка: туристы не понимают, как уехать от вокзальной лестницы

Власти города и области часто рапортуют о росте туристической привлекательности Владимира. И если театр начинается с вешалки, то для заезжего гостя знакомство с Владимиром начинается с вокзала.

Вокзал в последнее время активно обновляется и ремонтируется. Убирают жуткую советскую плитку, поставили оборудование для инвалидов. Вот только путь от вокзала к остановке «Гостиница Владимир» (и, соответственно, в центр) напугает кого угодно.

Сначала надо преодолеть крутую лестницу, на которой до сих пор нет пандуса для того, чтобы можно было по нему закатить сумку или чемодан на колесах. А после этого надо еще найти остановку.

Дело в том, что на разных сторонах улицы Большая Московская остановки выглядят совершенно по-разному. На четной стороне, где находится фонтан — все отлично. Тут и новый павильон, и лавочки, и современное электронное табло, показывающее, какие маршруты общественного транспорта подъедут скоро и через сколько минут.

А на другой стороне улицы единственный указатель - жалкая табличка, полускрытая в деревьях. Ни навеса, ни разметки. Причем знак находится не там, где реальная остановка, а на столбе прямо на пешеходном переходе, что сбивает с толку. В выходные сам помогал паре туристов, которая не понимала, куда им идти, чтобы уехать в центр. Хорошо, они по русски говорили, а если бы это были иностранцы?

В мэрии на это заявляют, что при всем желании они не смогут изменить ситуацию, так как условия в данном месте не позволяют что-то сделать.

- Установка пандуса на лестнице, ведущей от Привокзальной площади к улице Большой Московской, нецелесообразна, потому что при имеющемся крутом уклоне лестницы пользование данным пандусом может быть опасно - груз (коляска, чемодан на колесиках и так далее) человек может не удержать, - сказали там. - При этом для поднятия от Привокзальной площади к Большой Московской имеется альтернативный путь - Вокзальный спуск, оборудованный в том числе пологим тротуаром без лестницы.

Правда, чтобы подняться по лестнице, надо преодолеть около 170 метров, а по пологому Вокзальному спуску нужно пройти почти километр.

Что касается остановки...

- Остановочный павильон на нечетной стороне улицы Большая Московская (остановка «Гостиница Владимир») не может быть установлен из-за того, что тротуар в данном месте узкий, - сказали в администрации города.

Что мешает сделать разметку - неизвестно.