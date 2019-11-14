Медики владимирской скорой помощи жалуются на урезание зарплат

Во Владимире - небывалый ажиотаж вокруг ситуации на станции скорой помощи. Вчера ее посетили депутаты из КПРФ, сегодня - депутаты "Единой России", "Справедливной России" и директор облздрава. Поводом для визитов важных гостей стало открытое письмо о снижении заработных плат и тяжелых условиях труда. В частности, врачи и фельдшеры утверждают, что в сентябре и октябре им "срезали" надбавки за интенсивность работы, а водители вынуждены сами ремонтировать машины. Разные политические силы не преминули воспользоваться ситуацией каждый в свою пользу.

По словам вице-спикера ЗС Романа Кавинова, ситуация на станции скорой помощи не столь печальная, как преподносят авторы обращения. Действительно, зарплаты меняются от месяца к месяцу, но что кто-то лично стал получать меньше, почему-то никто не пожаловался.

- Говорят, у меня, слава богу, все в порядке, - цитирует сотрудников станции скорой помощи Роман Кавинов, указывая, что разговор с ними велся приватно, без главы станции Сергея Кулибабы и директора облздрава Алексея Мозалева.

Тем не менее, вице-спикер ЗС не преминул рассказать о зарплатном парадоксе владимирской медицины.

- Органы исполнительной власти периодически публикуют победные реляции о повышении окладов медработникам, прочтя которые, врачи и фельдшеры, получающие ровно такую же зарплату, что и раньше, недоумевают. А проблема заключается в том, что вместе с повышением окладов им урезают другие выплаты.

По данным Сергея Бирюкова, главы профильного комитета по социальной политике и здравоохранению, врачи скорой помощи сейчас получают от 48 до 44 тысяч рублей, фельдшеры - около 35 тысяч рублей, водители - в районе 25 тысяч рублей. Сергей Бирюков рассказал и о водителе, которому пришлось ремонтировать машину за свой счет. Оказалось, что такое было всего один раз, ремонт обошелся примерно в 2500 рублей. Кроме того, водители станции скорой помощи скидываются на услуги соседней автомойки.

Реальные проблемы есть с парком машин: сейчас на ходу 20 автомобилей скорой помощи, часть машин - на ремонте. Сколько машин нужно на весь город, выяснить не удалось, но Роман Кавинов уверен, что их явно не хватает. Сергей Бирюков также указал, что на станции большинство машин скоро отживут свой пятилетний срок,а Сергей Кулибаба утверждает, что машины возрастом старше по закону использовать в работе нельзя.

- В общем, есть над чем работать и руководству станции, и департаменту здравоохранения, - заявил Роман Кавинов.

Вместе с тем, вице-спикер ЗС Роман Кавинов ("Единая Россия") отметил, что ранее его коллега вице-спикер ЗС от КПРФ Антон Сидорко пытался "хайпить" на больной теме и устроил публичную "порку" директору станции скорой помощи Сергею Кулибабе.

В свою очередь Антон Сидорко поделился несколько иными впечатлениями от визита на ССП.

- Люди ждут часами скорую, не могут записаться к врачам. Но, как выяснилось, медработникам тоже приходится буквально выживать. Урезание премий, сниженные надбавки, порой, отсутствие стимулирующих и компенсационных выплат, старые машины, которые иногда напоминают ведро с болтами, работа в адовых условиях , - описал ситуацию вице-спикер ЗС в соцсетях.

При этом все депутаты заверили, что побывали на станции скорой помощи впервые.

С официальным комментарием о ситуации на станции скорой помощи выступила и пресс-служба администрации Владимирской области:

«После посещения владимирской станции скорой медпомощи директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв сообщил, что сегодня началась ведомственная проверка. Работники ССП не подтвердили информацию о снижении уровня заработной платы. Тем не менее департамент проверит заработную плату каждого сотрудника учреждения, а также иные сведения, изложенные в открытом письме медработников.

Ситуация находится под контролем департамента здравоохранения областной администрации. О результатах проверки и принятых мерах будет доложено Губернатору и трудовому коллективу Станции скорой медицинской помощи города Владимира».