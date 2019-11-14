2019-11-14T14:50:00+03:00
Общество

Владимир Сипягин: "Слаженная работа руководства областной администрации и Меленковского района - залог успешного развития территории и повышения уровня жизни людей"

В рамках поездки в Меленковский район Губернатор проверил, как реализуются нацпроекты
Елена МАСЛЕННИКОВА
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Владимир Сипягин похвалил руководство меленковской больницы за выполнение плановых показателей по диспансеризацииВладимир Сипягин похвалил руководство меленковской больницы за выполнение плановых показателей по диспансеризацииФото: Елена Масленникова
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13 ноября губернатор Владимир Сипягин посетил Меленковский район. Главу региона сопровождали врио заместителей Александр Байер и Игорь Моховиков, руководители профильных департаментов администрации и глава района Виктор Гаврилов.

Свой рабочий визит Владимир Сипягин начал с осмотра моста через реку Райна на автодороге Касимов - Муром - Нижний Новгород. Сооружение до недавнего времени находилось в плачевном состоянии. На его реконструкцию руководство региона выделило из областного бюджета более 23 миллионов рублей. Сейчас строительные работы подходят к концу. Приемка моста должна состояться 20 ноября. Начальник ГБУ «Владупрдор» Михаил Климов отчитался Губернатору о готовности объекта.

- На данный момент произведен ремонт балок пролётных строений и замена ограждений. Отремонтированы тротуары и построены новые общей длиной почти 270 метров. Установлена система водоотведения и дренажа с очистными сооружениями. Все работы завершим в срок.

Владимир Сипягин напомнил, что необходимо учесть безопасность граждан близлежащих домов: нужны пешеходные переходы. Губернатор отметил высокую значимость этого объекта.

- Мост находится в населенном пункте. Сооружение существенно повысит безопасность проезда транзитного транспорта и передвижения пешеходов, а также снизит негативное воздействие на окружающую среду за счёт оборудования объекта новыми, современными очистными сооружениями», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин проверил уровень готовности моста через р. Райна Фото: Елена Масленникова

Владимир Сипягин проверил уровень готовности моста через р. РайнаФото: Елена Масленникова

Меленковская ЦРБ - в передовиках по диспансеризации

Губернатор происпектировал ход ремонтных работ в Меленковской районной больнице. Реконструкция поликлиники началась в 2016 году. За три года на эти цели было направлено свыше 10 миллионов рублей.

- В этом году удалось закончить ремонт кровли. В сезон дождей протечки возникали в стационарном корпусе и операционном блоке, - рассказал директор облздрава Алексей Мозалев. - Были заменены окна и двери, покрашены стены. Завершаются ремонтные работы в стоматологическом отделении. Почти на 29 миллионов рублей было закуплено современное медицинское оборудование.

Губернатор побывал в Меленковской ЦРБ Фото: Елена Масленникова

Губернатор побывал в Меленковской ЦРБФото: Елена Масленникова

В планах на 2020 год - появление новой "бережливой регистратуры", замена электропроводки в кабинетах, ремонт в детском отделении и открытие нового онкологического отделения. Губернатор похвалил руководство Меленковской ЦРБ за показатели по диспансеризации - они выполнены почти на сто процентов. 202 мобильных комплекса почти каждый день выезжали на исследования даже в выходные. С осмотрами им помогает специальная выездная медицинская бригада.

- У нас есть районы, которые выполнили план по диспансеризации на 70 процентов и даже меньше. Вот видите, слаженная работа, и главное, желание - и все получается, - отметил Владимир Сипягин.

За Меленковской ЦБР закреплены 29 ФАПов. В концу 2019 появятся еще четыре, и столько же планируют открыть в 2020. Губернатор напомнил, что в ремонте нуждаются и те, что уже построены. Их необходимо привести в надлежащее состояние.

Для Меленковской ЦРБ закупили новые стоматологические установки Фото: Елена Масленникова

Для Меленковской ЦРБ закупили новые стоматологические установкиФото: Елена Масленникова

В меленковском городском парке появились "интеллектуальные площадки" для детей

Реконструкция центрального парка в Меленках началась в 2017 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и проходит в четыре этапа. За первые два года были выполнены работы по устройству подъездного кольца и смотровой площадки. В парке появились новые пешеходные дорожки из брусчатки и асфальта, тротуары, металлические ограждения и урны. Организована парковка. В этом году к завершению подходит третий этап благоустройства. На территории общественного пространства появилась новая сцена, где проводятся все праздничные городские мероприятия, установлены скамейки. В парке появились детские игровые зоны для детей.

Губернатор области побывал на новой интеллектуальной детской площадке в городском парке и рассказал школьникам о принципах работы Колыбели Ньютона Фото: Елена Масленникова

Губернатор области побывал на новой интеллектуальной детской площадке в городском парке и рассказал школьникам о принципах работы Колыбели НьютонаФото: Елена Масленникова

Для ребят постарше установили интеллектуальную площадку с интерактивными экспонатами, которые наглядным образом демонстрируют, как работают законы физики. Губернатор Владимир Сипягин высоко оценил эту площадку и даже провел небольшой мастер-класс для местных детей, рассказав им, как действует "Маятник Максвелла" и что такое "Колыбель Ньютона". На третий этап благоустройства сквера было направлено около 3,5 миллионов рублей. В следующем году будет проведен завершающий четвертый этап.

- Мы видим, что объект уже стал местом притяжения граждан. А это и есть нашла главная цель. Я думаю, что здесь еще нужен фонтан. А если в целом о городе говорить, в Меленках необходимо построить стадион. Совместно с руководством района мы решим эти вопросы», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин провел мастер-класс для местных детей на интеллектуальной площадке занимательная физика Фото: Елена Масленникова

Владимир Сипягин провел мастер-класс для местных детей на интеллектуальной площадке занимательная физикаФото: Елена Масленникова

В следующем году в дома меленковцев придет чистая вода

Владимир Сипягин побывал на городском водозаборе, реконструкция которого проходит в рамках нацпроекта "Экология". Глава Меленковского района Владимир Гаврилов рассказал, что чистая питьевая вода - мечта меленковцев. На данном этапе превышение солей железа в ней в 2-3 раза выше нормы.

- Мы давно пытаемся решить эту проблему. Был проект в советское время, но его не удалось реализовать. Второй проект подготовили в 2008 году, но кризис помешал его реализации. И вот в третий раз наконец удалось. Мы доработали проект, появились нацпроекты и деньги, - заявил Виктор Гаврилов. На реконструкцию водозабора было выделено 93 миллиона рублей. К концу года объект должен быть сдан. Глава района обещал все сделать в срок. И уже с января 2020 в дома жителей будет поступать питьевая вода, соответствующая СНИПу и ГОСТУ.

Губернатору доложили о ходе ремонтных работ на меленковком водозаборе Фото: Елена Масленникова

Губернатору доложили о ходе ремонтных работ на меленковком водозабореФото: Елена Масленникова

- Это важнейший объект для жителей района. Улучшить качество жизни людей - наша задача. Для этого и создавались нацпроекты", -отметил Владимир Сипягин. Глава региона отметил высокий профессионализм руководства Меленковского района и города Меленок. Владимир Сипягин подчеркнул, что слаженная работа областной администрации и муниципальных властей способствует развитию территорий и повышению уровня жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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