"Альтернативная котельная" привлечет в 33 регион дополнительные миллиарды

На нем он рассказал о том, что в скором времени отрасль теплоэнергетики станет более прозрачной и привлекательной для инвестиций.

Жалобы на плохое отопление прекратились

Речь идет о проекте «Альтернативная котельная». Он родился в коридорах Минэнерго еще в 2018 году. Но сейчас набирает обороты после внесения изменений в федеральное законодательство.

- Для повышения надежности и развития отрасли теплоснабжения при вашей поддержке был принят Федеральный закон, создающий стабильные, долгосрочные и прозрачные условия для привлечения инвестиций в отрасль, - сказал Александр Новак, выступая перед депутатами Госдумы. - К настоящему времени уже четыре муниципалитета перешли на новую модель рынка теплоснабжения, а 25 муниципальных образований прорабатывают этот вопрос. Ожидаемый совокупный объем инвестиций, по нашим оценкам, может составить около 150 миллиардов рублей.

Почему это должно быть интересно владимирцам? Дело в том, что перейти на новую модель рынка теплоснабжения планируют в восьми городах, в том числе Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Перми, Оренбурге, Иванове, Ульяновске и как раз Владимире. Первым на «Альтернативную котельную» в 2018 году перешел Рубцовск Алтайского края с населением 142 тысячи человек. Как отметил глава города Дмитрий Фельдман в интервью СМИ, стабильность энергоснабжения за последний год кратно увеличилась, также прекратились жалобы на плохое отопление.

Платежи не станут больше

Что же такое «Альтернативная котельная»?

Это способ ценообразования, при котором в системе теплоснабжения устанавливается долгосрочный (на десять и более лет) предельный уровень тарифа на тепло, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной с заданными параметрами. Регулируется только конечная цена на тепло: внутри цепочки допускается свободное ценообразование, не регулируются отпускная цена тепла с коллектора, стоимость транспортировки, затраты, норма прибыли и так далее. В обмен на гарантии сохранения такой цены единая теплоснабжающая организация (ЕТО) берет на себя обязательства по поддержанию качества и надежности теплоснабжения.

При этом, по заверениям федеральных чиновников, предельная цена для конечного потребителя будет определяться не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника «тепла», работающего на основе лучших доступных технологий (так называемая цена «альтернативной котельной»).

Согласно данным «Калькулятора расчета стоимости тепла по методу «альтернативной котельной», размещенному на сайте Минэнерго России, стоимость 1 Гкал во Владимире будет составлять 1557,60 рубля (без НДС). Действующий тариф - 2117 рублей за Гкал с НДС.

В Самарской области уже предварительно рассчитали объем инвестиций в теплосети при новом способе работы. И там вместо десятков миллионов рублей в год в период подготовки к зиме планируют выделять десятки миллиардов. Серьезная разница!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы могут сами посчитать выгоду от перехода с помощью калькулятора на сайте Минэнерго — http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/. Указанный интерактивный инструмент позволяет рассчитать стоимость тепла для потребителя в любом выбранном населенном пункте конкретного региона с учетом его индивидуальных параметров. В настоящий момент интерактивный инструмент работает в тестовом режиме. Вопросы и предложения по работе интерактивного инструмента можно направить по электронной почте в разделе «Есть вопросы или предложения? Сообщите нам», размещённом на главной странице интерактивного инструмента (https://minenergo.gov.ru/node/9896).