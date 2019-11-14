2019-11-13T19:42:12+03:00
Общество

Во Владимире предложили отказаться от "партийных паровозов" на выборах

И оставить только территориальные группы
Сергей МОРКОВКИН
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Выборы в горсовет пройдут в сентябреВыборы в горсовет пройдут в сентябреФото: Ольга МАКАРОВА
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На следующих выборах во владимирский горсовет в сентябре 2020 года с высокой долей вероятности не будет партийных "паровозов" - трех самых видных лиц партии, на которых строится избирательная кампания. Отказаться от них предложил депутат ЗС фракции "Справедливая Россия" Сергей Бирюков. При этом поправки, предложенные им, не коснутся выборов в ЗС.

Поясним, что голосование в местные советы депутатов во Владимирской области везде проводится по одномандатным округам, и только во Владимире каким-то чудом сохранилась смешанная система выборов. Сейчас она выглядит так:

- Партия выдвигает своих "паровозов" (3 человека) в общую часть списка;

- Также партия выдвигает кандидатов (от 1 до 4 человек) в территориальную часть списка. При этом за каждым избирательным округом закреплена своя территориальная группа;

- Наконец, партия выдвигает кандидатов по одномандатным округам. Вместе с ними за депутатские кресла борются кандидаты-самовыдвиженцы.

В итоге 17 кресел занимают депутаты, избранные по партийным спискам, еще 18 мест получают одномандатники.

Обычно "паровозы" общей части списка - это хорошо узнаваемые лица, с которыми ассоциируется партия. Например, та же "Справедливая Россия" выдвигала Антона Белякова, ЛДПР на пррошлых выборах в горсовет не чуралась ставить своего бессменного лидера Владимира Жириновского, а "Единая Россия" в 2015 году делала ставку на тройку Ирина Кирюхина-Елена Аксенова-Николай Горохов. При этом, ни один из кандидатов-"паровозов" в депутаты владимирского горсовета не пошел, отказавшись от мандатов. То есть, рекламировали партию одни люди, а ко власти пришли совсем другие.

О том, что правила выборов во владимирский горсовет изменятся, было понятно еще в прошлом году. Но внесенные Сергеем Бирюковым поправки сейчас выглядят неким компромиссом. Дело в том, что весь год активно продвигалось мнение, что Владимиру было бы хорошо полностью отказаться от партийных списков.

В общем, депутаты комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности рекомендовали проголосовать за проект в двух чтениях, что в переводе на понятые категории значит, что его практически точно примут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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