2019-11-13T19:39:59+03:00
Общество

Асфальтовый завод в «Яме», из-за которого задыхались владимирцы, оштрафовали на 10 тысяч рублей

И дали 30 дней на устранение нарушений
Валерия ПРОНИНА
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Труба дымит по вечерамТруба дымит по вечерамФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В Роспотребнадзор пришли результаты исследований проб воздуха, которые брали месяц назад на территории асфальтобетонного завода в промзоне «Яма». С августа жители окрестных территорий, особенно микрорайона 8-ЮЗ, стали жаловаться невыносимую вонь, особенно по вечерам. Пахло то ли гарью, то ли жжеными покрышками. Запах проходил даже через пластиковые окна. Источник вони вычислили быстро - дымила труба асфальтового завода. Первые пробы, взятые Роспотребнадзором, ничего не показали - дело в том, что труба дымила в основном по вечерам и ночам, а пробы дали днем.

Жалобы жителей не прекращались, и тогда прокуратура возбудила сразу четыре административных дела за несоблюдение экологических требований. Кроме того, с проверкой на предприятие «Асфальт33» выехали специалисты Роспотребнадзора. Проверка шла месяц, как положено по закону, и вот она закончена.

В Роспотребнадзоре рассказали «Комсомолке», какие нарушения нашли на заводе. Оказалось, жители подняли тревогу не зря: выбросы от предприятия идут, и опасные.

- Во время работы трубы было обнаружено превышение гигиенических норм по показаниям взвешенных частиц — это вещества, представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма. По результатам расследования мы составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Асфальт 33» и выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Также дали 30 дней на устранение нарушений. Если в течение этого времени все остается по-прежнему, то мы за неисполнение предписания вправе оштрафовать предприятие в двойном размере, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области.

Возможно, предприятие за эти дни установит специальные фильтры, чтобы вредные вещества выбрасывались в меньшем количестве. По словам Марины Колтуновой, речи пока о приостановлении работы асфальтобетонного завода не идет.

Шштрафы в 10-20 тысяч рублей для предприятия - смешные суммы. Так что жителям юго-западного района остается только покупать воздухоочистители и покрепче закрывать окна.

КОНКРЕТНО

Чем опасны выбросы асфальтового завода

Взвешенные частицы, то есть очень-очень мелкая пыль, висящая в воздухе, наносят непоправимый ущерб не только легким и бронхам человека, но и способствуют росту и развитию сердечно-сосудистых заболеваний и астмы. Дети, пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы к воздействию взвешенных частиц, попадающих в наш организм при дыхании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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