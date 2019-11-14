Владимирский медколледж переедет в новое здание

Владимирский базовый медицинский колледж давно жаловался на нехватку аудиторий: два с лишним года назад у него забрали историческое здание на улице Музейной в центре города, где тоже шли занятия. Теперь в здании колледжа на улице Михайловской места для обучения не хватает и часть помещений для занятий арендуют в школе №8, расположенной по соседству. По словам преподавателей, отсутствие аудиторий стало одной из причин, почему набор абитуриентов не увеличивали - большему количеству просто негде было бы заниматься. Правда, колледжу выделили новое здание – помещение бывшего лицея №15 на улице Диктора Левитана. Однако переехать медколледжу пока не удалось – там до сих пор идет ремонт. Этой проблемой озаботились депутаты Заксобрания, обсудив ее на последнем заседании профильного комитета.

- Наш медицинский колледж ютится в маленькой здании, бюджетных мест всего 25, хотя желающих поступить было гораздо больше – было подано 250 заявлений. В той же Ивановской области 165 бюджетных мест. Почему не выделить деньги из бюджета на ремонт или строительства нового здания медицинского колледжа для принятия большего количества студентов. Ведь дети приходят и хотят учиться, но нет места, а у нас дефицит медицинских кадров, - отметила Лариса Емельянова.

В департаменте здравоохранения говорят, что проблема решается. Сорок миллионов, которые позволят закончить часть необходимых работ, удалось найти. Уже сделаны окна и крыша, проведены коммуникации, осталась внутренняя отделка. Чиновники надеются, что переехать в отремонтированное здание студенты и преподаватели смогут в 2021 году. Впрочем, по мнению директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева, большее количество бюджетных мест в медколледже не решит проблему нехватки среднего медицинского персонала.

- Во всех медколледжах области учится около трех тысяч студентов, 1400 – на бюджетной основе. Но проблема не только выделение бюджетных мест, но и в том, чтобы выпускники шли работать по специальности. Специалист, учившийся на бюджете, не трудоустраивается и не обязан этого делать, - отметил чиновник.

Впрочем, у депутатов есть вариант решения и этой проблемы: они предложили вернуть обязательное распределение студентов-медиков после выпуска, ориентируясь на опыт соседней Ивановской области. Областные парламентарии уверены, что эта мера поможет решить проблему с дефицитом медиков.