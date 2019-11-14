2019-11-13T19:36:51+03:00
Общество

Вязниковский полицейский прыгнул в форме в ледяной пруд, чтобы спасти людей из тонущей машины

Нетрезвый водитель гнал на неучтенном автомобиле, но не справился с управлением
Валерия ПРОНИНА
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Александр Зимин и Николай БабашкинАлександр Зимин и Николай БабашкинФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Сотрудники вязниковского ГИБДД — 42-летний Николай Бабашкин и 48-летний Александр Зимин — в начале ноября вытащили из ледяной воды пруда пьяного лихача и его пассажирку. Грамотные действия полицейских помогли избежать трагедии.

3 ноября экипаж ДПС дежурил ночью на вязниковской дороге. Полицейские заметили странно двигавшийся автомобиль. За рулем был молодой парень, рядом с ним сидела девушка. Когда Николай и Александр стали их останавливать, водитель увеличил скорость и попытался удрать. Полицейский автомобиль двинулся за ним и сотрудники ГИБДД увидели, как на повороте машина, не снижая скорость, слетела в кювет и опрокинулась крышей в пруд.

Патрульные тут же остановились и кинулись на помощь. Первым в воду, сбросив куртку и оставшись в форме, бросился Николай Бабашкин. Он на ощупь попытался открыть пассажирские двери, но не смог. А машину затягивало под воду... Тогда Николай подплыл к водительскому месту и наощупь вытащил человека через окно. Оказалось, это девушка-пассажирка. По словам полицейских, она не понимала, что происходит, а когда Николай потащил ее к берегу, потеряла сознание. Второй полицейский, Александр Зимин, тоже кинулся в воду и помог достать девушку из пруда, а на суше немедленно начал звонить спасателям и медикам.

Тем временем машина уже уходила на дно, но Николай решил плыть за водителем. 27-летний мужчина кричал и звал на помощь, а салон заполнялся водой. Полицейский вытянул водителя из машины за руку. Николай вспоминает, что было дико холодно - на улице термометр показывал - 4 градуса, температура воды - около нуля. Удивительно, но после этого ни он, ни его напарник не заболели. А вот пострадавшие получили переохлаждение. Их забрали в больницу приехавшие медики, жизнь обоих ничего не угрожает.

Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что 27-летний водитель был пьян и управлял автомобилем, нарушая предусмотренные страховым полисом условия. Кроме того, машина не была поставлена на учет.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району Александр Сорокин рассказывает, что оба полицейских, Бабашкин и Зимин, никогда не боялись чрезвычайных ситуаций и всегда приходили на выручку и гражданам, и напарникам.

- Николай Бабашкин служит в полиции с 1997 года, а Александр Зимин — с 2005. Это добросовестные сотрудники, которые не раз помогали и коллегам, и гражданам. Но с такой ситуацией они столкнулись впервые. Несмотря на это, незамедлительно бросились спасать двоих человек. Благодаря своевременным действиям Николая и Александра все закончилось благополучно. Мы гордимся такими сотрудниками! - сказал Александр Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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