В Кольчугине после пожара без крыши над головой осталось 14 человек

Крупный пожар случился в Кольчугине сегодня ночью. Загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома, затем огонь охватил весь этаж и крышу. Пожарных вызвали в 3 часа 40 минут, уже через 2 минуты приехали первые расчеты: они начали тушить огонь, эвакуировать жителей, искать, есть ли пострадавшие. При помощи спасательного устройства с четвертого этажа был спасен один человек. Остальные жильцы дома выбрались сами.

В доме-малосемейке, которому больше 100 лет, всего 30 квартир, но заселены были только 10, в них жили 14 человек. Первый и второй этажи давно нежилые — там находились офисы, кафе, которые на момент пожара были закрыты. Огонь распространился на 400 квадратных метров, и его смогли только потушить к шести утра. В результате пожара сгорела часть кровли и три квартиры на верхнем этаже.

Горел 100-летний домФото: ГУ МЧС по Владимирской области

К счастью, погибших и пострадавших нет. Но без крыши над головой остались все 10 семей - 14 человек. Сейчас они временно будут проживать у родственников. А дальше вопросами расселения займутся органы местного самоуправления. Также предстоит выяснить, годен ли дом для дальнейшего проживания, может, кто-то сможет вернуться в свое жилье.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточняют: огонь распространился моментально потому, что почти все квартиры были захламлены почти под потолок. Множество ненужных вещей, колясок, шкафов, велосипедов, которыми забиты комнаты и коридоры, — все это повышает риски возникновения пожаров.

Сейчас выясняется, почему вспыхнула квартира, а потом и сам дом. Это кирпичная казарма 1914 года постройки - таких много по всей области, несмотря на их ветхое состояние, почти все обитаемы.